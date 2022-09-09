台灣狗狗節 名人串聯籲正視品種犬健康風險

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）台灣動物社會研究會在9月9日台灣狗狗節的今天發起「#牠的可愛秘密：愛牠，請先認識牠」社群串聯行動，會同Leo王等名人邀請民眾認識品種犬的潛在健康風險，莫衝動買狗。

台灣動物社會研究會發布新聞指出，響應此活動的藝人及網紅包含Leo王、陳零九、潘慧如、Junior、許維恩、法蘭、王心恬、郎祖筠、志祺七七、高毓璘、簡立喆、財哥檳榔攤、Kimberley陳芳語、關詩敏、吳志寧、How How、張藝、內內等人，在其Facebook、Instagram發布資訊，呼籲民眾正視品種犬的潛在健康風險與遺傳疾病。

動社說，法國鬥牛犬、馬爾濟斯、柯基犬、臘腸犬、柴犬輪番成為市場炒作、民眾爭相購買的犬種，但牠們的塌鼻、扁臉、凸眼、大頭、短腿、身軀特長等特徵，非經物競天擇的自然演化，而是經過人為基因揀擇，甚至近親交配、刻意強化去繁殖育成的。

舉例來說，法國鬥牛犬、巴哥、英鬥等短吻犬，因為鼻腔及口腔過小，又要塞進與一般狗同樣多的器官，於是呼吸道發育不全引發諸多異常，包含軟顎過長、鼻孔狹窄、喉頭塌陷、楔狀軟骨變形、喉小囊外翻等。

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上述發育異常，進而會出現「短吻犬呼吸道阻塞症候群（BOAS）」症狀，常見呼吸困難、易喘、運動不耐、發出豬叫聲等；嚴重會咳嗽、舌頭發紫、昏厥，夏天易急性中暑，危及性命。

另外，動社並說，根據動物孟德爾遺傳資料庫（OMIA）最新資料顯示，目前從品種犬身上發現的遺傳疾病高達389種，且持續增加中，足見品種犬健康問題的嚴重性及普遍性，呼籲民眾莫在不了解下衝動買狗、養狗，成了基因虐待的幫凶。（編輯：陳政偉）1110909