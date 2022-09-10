高雄本土登革熱再增2病例 研判為群聚感染

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）疾管署表示，高雄日前出現當地首例本土登革熱病例，經擴大採檢，今天再增2人確診，為80多歲及50多歲女性，研判為一起群聚案，其中1人採檢後出現發燒等情形，另1人無症狀。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥接受媒體聯訪表示，今天新增2名個案為80多歲（案2）及50多歲（案3）女性，均住在高雄市前鎮區，因案1擴大採檢716人而找出，之後會根據疫調結果判斷是否需要再進一步擴大採檢。

莊人祥說，案2和案3住同一個里，案1則是住附近另一個里，彼此活動範圍重疊，且3人都是 登革熱 登革熱小百科 傳播方式： 登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時

登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時 潛伏期： 典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力

典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力 發病症狀： 典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀 若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上 目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒 登革熱第二型跟第三型較易引發登革熱出血熱與重症病例，台灣以第二型造成的流行最為嚴重

預防方法： 在家中時》 家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運 在戶外時》 宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑

資料來源：疾管署、科技部 看更多 關閉 第一型病毒，可視為同一個群聚案，但並非家庭群聚。

疾管署表示，2名個案近期均無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市住家附近為主，為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案居住地及活動地周邊進行擴大疫調及採檢、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，並加強醫療院所通報警覺。

疾管署統計，國內今年截至目前累計5例登革熱本土病例，分別為台中市2例及高雄市3例，另有31例境外移入病例，感染國家分別自越南（18例）、印尼（6例）、菲律賓（2例）、新加坡（2例）、泰國（1例）、緬甸（1例）及宏都拉斯（1例）移入。

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另依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近東南亞/南亞多國包括寮國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。美洲地區疫情持續，累計報告超過226萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情亦嚴峻。

疾管署呼籲，近期國內各地持續有降雨機會，民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若須長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。（編輯：陳政偉）1110910