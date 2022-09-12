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中捷綠線突破千萬人次 盧秀燕盼藍線盡速核定

2022/9/12 15:38（9/12 16:21 更新）
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台中捷運綠線9月9日運量突破千萬人次，中捷公司12日邀請通車至今搭乘前幾名的「忠實乘客」，及突破千萬人次的幸運兒，由台中市長盧秀燕（中）分別致贈台灣高鐵來回車票及365天無限搭乘黑鑽卡，歡迎他們繼續搭乘。中央社記者蘇木春攝 111年9月12日
台中捷運綠線9月9日運量突破千萬人次，中捷公司12日邀請通車至今搭乘前幾名的「忠實乘客」，及突破千萬人次的幸運兒，由台中市長盧秀燕（中）分別致贈台灣高鐵來回車票及365天無限搭乘黑鑽卡，歡迎他們繼續搭乘。中央社記者蘇木春攝 111年9月12日
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（中央社記者蘇木春台中12日電）台中捷運綠線累計運量，本月突破1000萬人次，台中市長盧秀燕今天表示，捷運藍線台中已經準備好了，盼中央審查工作能加快腳步進行、盡速核定，好讓藍線早日開工。

台中捷運綠線9月9日運量突破千萬人次，中捷公司今天邀請通車至今搭乘前幾名的「忠實乘客」，及突破千萬人次的幸運兒，分別致贈台灣高鐵來回車票及365天無限搭乘黑鑽卡，盧秀燕也到場出席。

盧秀燕會中致詞表示，捷運綠線於去年4月25日正式通車後，1年多來經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻與受停班停課影響，即使如此中捷仍以提供安全可靠運輸服務、99.99%的準點率、高達9成3的滿意度，突破千萬人次搭乘。

盧秀燕說，中捷運量突破千萬人次幸運兒是一對蔣姓夫妻，他們是台中市民，退休後經常搭乘捷運外出採買、出遊，獲贈中捷特製365天無限搭乘黑鑽卡；除蔣姓夫妻外，其他4名同時間出站的其他站乘客，同樣可獲贈黑鑽卡，中捷公司正進行系統後端比對尋找，歡迎他們繼續搭乘。

有關台中捷運藍線進度期程，盧秀燕接受媒體聯訪時表示，重大工程必須中央核定，地方才能開工，台中已經準備好了，目前除等待中央核定綜合規劃以外，也同步開始辦理設計階段作業，等中央一核定，即可進入用地取得及施工階段。

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盧秀燕說，台中市已是全國第二大都市，加上連結四周縣市約6、7百萬人口，約占全國1/3，希望國家投注更多資源協助中部捷運的發展，也盼中央審查工作能加快腳步進行、盡速核定，讓捷運藍線早日開工。

先前台中市立委第二選區補選期間，中捷藍線規劃新增正英站引發外界討論，媒體提問是否保留正英站，盧秀燕說，目前可行性評估已通過，感謝中央認可此措施，中央現正進行綜合性評估的審查中。（編輯：陳仁華）1110912

台中捷運綠線累計運量突破1000萬人次，台中市長盧秀燕（前中）12日表示，捷運藍線台中已經準備好了，盼中央審查工作能加快腳步進行、盡速核定。中央社記者蘇木春攝 111年9月12日
台中捷運綠線累計運量突破1000萬人次，台中市長盧秀燕（前中）12日表示，捷運藍線台中已經準備好了，盼中央審查工作能加快腳步進行、盡速核定。中央社記者蘇木春攝 111年9月12日
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