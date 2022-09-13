嘉縣老婦打掃遭龜殼花咬傷 及時打血清保命

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）嘉義縣大埔鄉7旬婦人，今天上午整理住家環境時掃到一條龜殼花，被咬傷手指，老婦人到大埔衛生所醫療站求救，醫護人員及時打血清保命，送嘉市聖馬爾定醫院住院觀察。

嘉義縣山區毒蛇多，今天上午住大埔鄉72歲老婦人，在住家四周清掃時，掃到一條保育類毒蛇龜殼花，還被咬到手指，她趕緊跑到大埔鄉衛生所求救。

嘉義縣衛生局告訴中央社記者，老婦向衛生所醫護人員形容毒蛇身上的花紋，確認是龜殼花後，馬上打血清保住老婦人一命；為安全起見，以救護車將老婦送到嘉義市聖馬爾定醫院住院觀察。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉義縣政府農業處畜產保育科指出，龜殼花是保育類毒蛇，有明顯三角形頭部，經常在淺山出沒，若與人類相遇多數情況下牠們會自行離開，但為了保護自身安全，到郊區時應穿著包鞋和長褲。

根據衛生福利部官網，不慎被毒蛇咬傷應保持鎮定，牢記「五要五不」，包括要視為毒蛇咬傷處理；要記毒蛇外觀特徵；要脫飾品，避免肢體腫脹；要包傷口上緣，減緩毒液擴散；要保持冷靜並儘速就醫。五不包括不割開傷口，避免感染；不用嘴吸出毒液，避免感染；不冰敷，避免組織壞死；不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用；不延誤就醫，耽誤治療時機。（編輯：陳仁華）1110913