iPhone 14新機9/16開賣 電信優惠活動一次看

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（中央社記者吳家豪台北15日電）iPhone 14系列3款新機將於16日開賣，國內5家電信業者除了台灣之星以外，其他4家都將舉辦實體開賣會，中華電信排隊前10名顧客送AirPods Pro耳機，遠傳排隊頭香民眾加碼送iPad Air。

中華電信將於16日上午8時在台北東區服務中心舉辦iPhone 14新機首賣會，現場準備破萬元禮品送給排隊果粉，前80名排隊客戶可獲得新台幣3600元優惠券，前10名再加碼送價值7990元的AirPods Pro。

民眾只要於11月30日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 14全機型任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案均可使用優惠券。

台灣大哥大將於16日上午8時20分舉辦新機首賣活動，不開放一般民眾排隊，改為限定邀約的「我的VIP驚喜派對」，邀請14位VIP果粉用戶到台北威秀直營門市，透過「包場」享受Apple Watch Series 8等好禮三重奏。台灣大總經理林之晨、商務長林東閔將親自到場，從VIP用戶中抽出幸運兒贈送好禮。

遠傳今年首度移師台北三創生活園區門市，16日上午9時舉辦iPhone 14新機首賣會，並於當天上午8時開始發放號碼牌，前50名排隊民眾申辦遠傳心5G 999以上資費，就享128G直接免費升級256G容量；搶得頭香民眾可獲遠傳加碼送iPad Air一台。

遠傳今年也針對購買空機排隊民眾加碼好禮，當天前20名購買iPhone 14系列空機用戶可享2000元的原廠配件購物金。現場排隊辦門號前50名及買空機前20名，都再加碼送價值2180元的七合一充電器。

為服務中南部果粉，遠傳台中逢甲福星門市、高雄林森門市16日同步提早至上午9時營業，當天也有限量加碼容量小升大優惠。

亞太電信將於16日上午10時在台北三創生活園區門市舉辦iPhone 14新機首賣會，前20名排隊民眾皆享有指定專案價最高現折2萬元優惠，以及MagSafe充電器、備份豆腐頭及無線行動電源三合一配件超值大禮包。（編輯：楊蘭軒）1110915