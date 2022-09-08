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iPhone 14資費台灣大哥大搶先公布 月付1599元綁48個月可0元購機

2022/9/8 16:40（9/8 17:07 更新）
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蘋果8日發表iPhone 14。（圖取自蘋果網頁apple.com）
蘋果8日發表iPhone 14。（圖取自蘋果網頁apple.com）
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（中央社記者江明晏台北8日電）蘋果今天發表iPhone 14，台灣大哥大率先端出資費，月付1599元、綁約48個月，iPhone 14（128GB）可0元購機，總經理林之晨看好，新增的Plus機款可帶動新客群，催出比去年更旺的果粉換機潮。

蘋果iPhone 14 系列今天凌晨正式發布，共推出 iPhone 14、 iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max共4款新機。

中華電信與遠傳電信今天起開放網路預約，台灣大哥大則宣布，從9月9日晚上8時起開放預購；除了iPhone 14 Plus將於10月7日正式開賣之外，另3款新機將於9月16日開賣，5大電信業者緊鑼密鼓籌備開賣事宜。

台灣大預告9月12日將公布iPhone 14 購機大型活動內容，今天也搶先公布資費，用戶申辦iPhone 14（128GB）搭配台灣大5G專案，月付1599元、綁約48個月，可0元帶回家。到台灣大預購iPhone 14系列預繳3000元訂金就能登記，並享優先取機的權利。

台灣大哥大總經理林之晨表示，看好蘋果iPhone 14帶起的換機潮，認為將會比去年的iPhone 13更多，主要來自新增的iPhone 14 plus為用戶提供新的選擇，也就是讓想買大螢幕的用戶，不需要買到Pro max的高階機，價格相對親民。（編輯：楊凱翔）1110908

（台灣大哥大提供）
（台灣大哥大提供）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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