西班牙德雷斯旅遊影展爭鋒 台灣導演奪一金一銀

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由於得獎的3位導演未能出席頒獎典禮，駐西班牙代表處文化組秘書林品樺（右）代為出席德雷斯旅遊影展（Terres Festival）頒獎典禮領獎。（駐西班牙代表處文化組提供）中央社記者胡家綺馬德里傳真 111年9月16日

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（中央社記者胡家綺馬德里15日專電）西班牙德雷斯旅遊影展9日頒獎，台灣導演李怡慧、張曼森、王俊仁以人本航港「藍色公路」和「國立中正紀念堂管理處」兩支影片在114部影片中脫穎而出，奪得金獎與銀獎。

鼓勵觀光旅遊、影像創意、永續發展的德雷斯旅遊影展（Terres Festival）9日在加泰隆尼亞自治區托托薩市（Tortosa）舉行第6屆頒獎典禮。導演張曼森、李怡慧以交通部航港局的人本航港「藍色公路」形象影片獲得旅遊影片類「動態、航海、雪地及探險旅遊」項目金獎；導演王俊仁、李怡慧以「國立中正紀念堂管理處」簡介影片獲得旅遊影片類「文化目標」項目銀獎。

由於3位導演未能親自到西班牙出席頒獎典禮，駐西班牙代表處文化組秘書林品樺代為出席領獎。

人本航港藍色公路影片共包含交通船冒險、遊艇圓夢及友善郵輪3個篇章，緣起於航港局希望向民眾推廣不一樣的乘船體驗及交通旅遊型態，因此委託張曼森和李怡慧設計拍攝3段旅行小故事，以宣傳藍色公路的各種旅遊方式。

以細緻真摯的影像風格見長的張曼森告訴中央社，影片拍攝時台灣正處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和緩、但也充滿不確定性的期間。他慶幸影片順利拍攝完成，也感謝防疫人員的努力。他說，能把台灣風光展現給地球另一端的觀眾、甚至獲得影展肯定，對拍攝團隊就是最大的回饋。

國立中正紀念堂管理處簡介影片以優美的影像敘述紀念堂見證台灣民主化的發展歷程，為這個公共空間創造嶄新的親切形象。王俊仁和李怡慧藉由鋪陳不同族群與年齡層民眾對於中正紀念堂的共同記憶，引導觀眾感受中正紀念堂已逐步轉型成充滿多元文化的藝文場館和休閒去處。

鏡頭語言充滿節奏感的王俊仁向中央社表示，影片拍攝計畫由於COVID-19疫情升溫而延宕半年，但是拍攝期間老天爺賞賜了好天氣，得以拍出美麗的城市綠洲。他希望藉由這支影片，讓國際友人看見中正紀念堂多元的面貌，更期待疫情後有更多旅人造訪台灣。

參與這兩支影片拍攝的導演李怡慧特地錄下得獎感言影片在典禮上播放。她感謝影展主辦單位，並表示在疫情嚴峻期間完成這兩部作品，深掘台灣的歷史與人文，以動人影像將台灣傳向世界，期盼在黑暗的時刻，以台灣堅韌的力量溫暖世界。

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今年德雷斯旅遊影展共吸引來自全球34國的旅遊影音從業人員參賽，台灣導演的作品在114部影片中脫穎而出，獲得一金一銀佳績。李怡慧說：「影像是當代最強有力的外宣之一，我們期許能將台灣獨特的模樣，不論是地景或人文風貌，傳達給國際觀眾，也讓台灣人對於自己的生長環境感到驕傲。」

德雷斯旅遊影展是西班牙唯一獲選國際旅遊電影節協會（CIFFT）選拔的11個全球代表旅遊影展之一，也是聯合國世界觀光組織（World Tourism Organization）認定的官方活動。影展獎座使用加泰隆尼亞自治區所產的棕櫚編織圍繞成橄欖樹的形狀，以體現影展所在地埃布羅山區（Tierras del Ebro）土地上，人與自然之間緊密的關係。（編輯：郭中翰）1110916

導演張曼森、李怡慧以交通部航港局的人本航港「藍色公路」形象影片，獲得西班牙德雷斯旅遊影展「動態、航海、雪地及探險旅遊」項目金獎。（西班牙德雷斯旅遊影展提供）中央社記者胡家綺馬德里傳真 111年9月16日

導演王俊仁、李怡慧以「國立中正紀念堂管理處」簡介影片，獲得西班牙德雷斯旅遊影展「文化目標」項目銀獎。（西班牙德雷斯旅遊影展提供）中央社記者胡家綺馬德里傳真 111年9月16日

參與人本航港「藍色公路」和「國立中正紀念堂管理處」兩支影片拍攝的導演李怡慧，特地錄下得獎感言影片，在西班牙德雷斯旅遊影展頒獎典禮上播放。（駐西班牙代表處文化組提供）中央社記者胡家綺馬德里傳真 111年9月16日