「靚味便當」高雄站開賣 便當迷等4小時搶頭香

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台鐵與日商近鐵投資控股公司特製聯名造型「靚味便當」16日在高雄車站限量開賣，喜愛蒐藏便當盒的蔡先生（左）從日商近鐵投資控股公司總經理土井康敬（右）手中接下第1份便當。中央社記者曾以寧攝 111年9月16日

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）台鐵與日商近鐵投資控股公司特製聯名造型「靚味便當」今天上午11時在高雄車站限量開賣，近9時就湧現排隊人潮，喜愛蒐藏便當盒的蔡先生更是7時前就到場，等待4小時搶到頭香。

「靚味便當」陶瓷外盒使用近鐵觀光特急SHIMAKAZE列車造型，以油飯象徵友好，每天限量50份，即日起到25日每天上午11時在高雄車站開賣，售價新台幣399元。

從日商近鐵投資控股股份有限公司總經理土井康敬手中接下第1份便當的蔡先生告訴中央社記者，想收藏陶瓷便當盒，剛下夜班就到場排隊，非常意外能搶頭香。他曾在日本蒐集各式特色便當盒，累積已10多個。

購得便當的台鐵迷張小姐說，很喜歡搭台鐵玩，從交通部台灣鐵路管理局的社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁得知資訊，8時多就從台南市搭區間車到高雄站，非常高興能買到。

台鐵人員說，排隊人潮多在9時左右到車站，現場排隊秩序良好，但預期隨活動資訊傳播，明、後天排隊人潮將更踴躍。

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台鐵附業營運中心副總經理王文謙接受媒體聯訪表示，除靚味便當，現場也有互動活動，有機會獲近鐵公司提供的限量悠遊卡，台鐵與日本友好鐵道公司也將持續推出各式合作活動，歡迎民眾持續追蹤。

此外，台鐵紀念與近鐵友好締結5週年，除特色便當，舉辦「靚距離，賞小鹿」奈良鹿環台展及環台鐵道集章活動，奈良鹿雕像16日起於高雄站首度亮相，之後依序於台中站、屏東站、台東站、花蓮站及台北站巡迴展示，每站約展示1個月；2023年3月15日前以集章摺頁集滿這6站紀念戳章，可兌換紀念磁鐵書籤，兌完為止。（編輯：李明宗） 1110916

台鐵與日商近鐵投資控股公司特製聯名造型「靚味便當」16日在高雄車站限量開賣，喜愛蒐藏便當盒的蔡先生上午7時前就到場等待，順利搶得頭香。中央社記者曾以寧攝 111年9月16日

台鐵與日商近鐵投資控股公司特製聯名造型「靚味便當」16日在高雄車站限量開賣，台鐵人員表示，現場上午近9時開始湧現排隊人潮，整體秩序良好。中央社記者曾以寧攝 111年9月16日