環團澎湖海域淨海 清出400公斤廢漁網

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）世界清潔日當週，環保團體集結32名志工在澎湖淨海，清出約400公斤廢漁網，有海洋生物被漁網纏住而奄奄一息，甚至還有抱卵母蟹，多虧潛水員即刻救援，才得以存活。

綠色和平今天發布新聞稿，海中的廢棄垃圾有高達80%比例來自陸地，環保團體綠色和平在世界清潔日當週，與台灣澎湖南方四島保育協會合作，共計32名志工在澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區東側海域淨海，志工花費2天時間，總計清出約400公斤、長約200公尺的廢棄漁網。

綠色和平表示，清理出的廢網夾雜了無數受纏繞的軸孔珊瑚以及受困魚隻、螃蟹，甚至還有季節性禁捕的抱卵母蟹，多虧潛水員即刻救援，這些海洋生物才得以存活逃過一劫。

台灣澎湖南方四島保育協會榮譽理事長吳祖祥指出，協會每年都會有一趟淨海行動，但這對於減少海底垃圾仍是杯水車薪，主因淨海成本非常高，過往一趟淨海平均花費約新台幣30萬元，總計能清出約500公斤垃圾，換算下來，1公斤垃圾需要花費600元。

吳祖祥表示，民間的力量和資源很有限，呼籲政府能盡快將「海洋保育法」立法，並加強海洋執法人員的量能及執法力度，才能更有效果地保護海洋。

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綠色和平表示，這次淨海地點位於望安島綠蠵龜產卵棲地保護區東側水域，不過保護區僅涵蓋產卵沙灘的陸域範圍，而未保護母龜上岸前及幼龜孵化後的周邊海域。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳表示，這次在望安島東側所清出的海底廢網眾多，可見不當漁撈活動仍存在，持續傷害在保護區的海龜媽媽與幼龜，覆蓋住珊瑚，會導致牠們破損或感染，更會影響大片海洋生物的棲地，籲政府加速海洋保育法的立法時程，條文中也需納入海洋生物的移動習性，劃設更廣、更具生態連結性的整體海洋庇護區，並從源頭嚴加管理漁具的使用規範，保護整體海洋。（編輯：郭諭儒）1110917