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台東嘉明湖等6步道 9/18起預警性封閉

2022/9/18 20:53
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（中央社記者盧太城台東縣18日電）受到台東地震影響，林務局台東林管處公告，嘉明湖步道、知本林道等6條步道及6條林道18日下午4時起預警性封閉。

台東林管處發布新聞稿表示，依中央氣象局地震資料顯示，因花東地區餘震不停，考量台東境內步道、林道位處山區，恐落石及倒樹影響遊客安全，麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺道步道東段、關山紅石步道、嘉明湖國家步道、向陽森林遊樂區步道群等6條步道及霧鹿林道、延平林道、紅石林道、錦屏林道、知本林道、利嘉林道等6條林道，自18日下午4時起預警性封閉，請遊客及山友暫勿上山，以免因落石坍方發生危險。

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另台東縣政府也緊急依災害防救法第39條第1項第2款規定，公告劃定「南橫向陽山區及嘉明湖周邊區域」，為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍。為確保民眾生命財產之安全，非持有通行證或應緊急避難之需要者，請民眾不得進入從事登山、健行、溯溪等危險活動，如違反規定將依法進行舉發，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並自111年9月18日下午3時起生效。

後續台東林管處將視地震影響狀況及確認步道及林道安全無虞時，另行公告開放時間。相關訊息將公告於台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw/），相關事務諮詢，請於上班時間電洽089-324121或345493查詢。（編輯：黃世雅）1110918

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