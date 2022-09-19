莫德納次世代疫苗預約 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）莫德納次世代雙價疫苗最快24日開打，預計今天起開放預約，民眾可至各縣市衛生局網站查詢預約方法，中央流行疫情指揮中心下午2時記者會說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，昨天新增3萬9330例本土個案，較前一天略降，減少64例，但整體疫情仍較上週同期增加；另新增1例兒童重症個案，打過1劑疫苗的2歲男童染疫後仍現MIS-C症狀，經住院治療昨天出院。

國內單日新增本土COVID-19病例略降，但整體疫情仍較上週同期增加7000多人，增幅為23.5%。指揮中心發言人莊人祥昨天表示，國內疫情仍在緩步上升，預估接下來這一週單日新增確診人數仍有可能超過5萬例，這一波疫情下降反轉最快需要等到9月下旬。

國內疫情再度升溫，疫苗接種作業持續，今年採購第二批莫德納次世代雙價疫苗80.3萬劑昨天晚間抵台，預計10月起配送各縣市政府，將優先提供給第一階段施打對象接種追加劑使用，這批效期至民國112年3月29日。

17日COVID-19疫苗接種2萬7509人次，截至目前為止，接種人口涵蓋率第1劑93.4%、第2劑87.3%、追加劑接種率72.9%，第2次追加劑接種率10.2%（65歲以上接種率35.9%）。

根據指揮中心統計，今年1月至9月17日，本土輕症、無症狀個案累計585萬8261例、占99.56%，中症累計1萬4742例、占0.25%，重症累計1萬1308例、占0.19%，其中死亡累計9694人。（編輯：管中維）1110919