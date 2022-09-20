韓國音樂劇線上也能看 9/21起免費播出

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（中央社記者余曉涵台北20日電）韓國觀光公社今天宣布，為了讓民眾有更多體驗韓國公演文化的機會，將從21日起每週一齣音樂劇在「韓國觀光公社 台北支社」的官方YouTube免費播出。

有韓國表演聖地之稱的「大學路」，是韓國著名特色文化藝術街，民眾在大學路可以觀賞非常多樣的戲劇演出、街頭表演、慶典活動，是年輕人在週末見面玩樂的首選地。

為了迎接國內外旅客，「大學路」自2017年起每年秋天定期舉辦「歡迎來到大學路」，今年的大學路公演觀光慶典將於9月24日到10月30日舉辦，活動內容包含Welcome劇場（在一劇場接力進行各種表演的活動）、Welcome K-STAGE（線上表演）、Welcome FRINGE（街頭表演）、Welcome閉幕派對等豐富多樣的藝文活動，觀眾可以在這裡欣賞到非語言表演、傳統表演、音樂劇、話劇等各種表演。

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韓國觀光公社發布新聞稿表示，為了讓無法到韓國欣賞表演的觀眾也能體驗音樂劇，從21日起到11月23日，連續10週每週三都將在「韓國觀光公社 台北支社」的官方YouTube頻道免費播出10齣線上音樂劇，作品類型包含搞笑默劇、電視劇改編音樂劇、療癒喜劇、熱血音樂劇、世界經典文學改編話劇等豐富的劇型。

韓國觀光公社台北支社支社長李長儀表示，韓國一直以來努力推廣公演觀光，期待透過這次一系列的大學路公演活動，能夠讓台灣民眾發掘韓國的另一種面貌；期盼未來訪韓旅遊時，也可以實際去大學路走走逛逛，體驗韓國藝文活動。（編輯：管中維）1110920