9/24仲夏寶島號蒸汽火車行程取消 退票免手續費

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）地震影響，花蓮與台東間鐵路目前無法通行。台鐵今天宣布取消24日仲夏寶島號蒸汽火車行程，旅客可於一年內到車站辦理退票，免收手續費。

台鐵發布新聞稿，受18日花東地震影響，花蓮站至台東站路線不通，且部分軌道路線、橋梁受損嚴重，取消辦理2022仲夏寶島號9月24日趟次及5686次接駁車，10月15日及10月29日趟次開行與否則視路線修復情形而定。

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台鐵說，已購買9月24日趟次仲夏寶島號旅客，可於一年內至車站辦理退票免收手續費；已辦理退票者，憑退票證明得辦理退還手續費；已完成網路付款並辦理網路取消付款，退票手續費將請銀行批次辦理退還至旅客信用卡帳戶。

2022年仲夏寶島號蒸汽火車由有「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號，行駛玉里至台東，共開行3趟次，包括9月24日、10月15日、10月29日，沿途停靠玉里、東里、富里、池上、關山、瑞源、台東，台鐵9月16日才開賣。（編輯：管中維）1110920