高中生騎電動自行車不慎暴衝 撞破睪丸遭摘除

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（中央社記者高華謙新北20日電）新北市男高中生騎電動自行車時因控制不慎暴衝，摔倒後撞擊陰囊，造成一側睪丸破裂且嚴重梗塞，為避免日後產生併發症，受傷睪丸已遭摘除。

新北市三峽區恩主公醫院今天發布新聞稿表示，陰囊受外力撞擊，最怕造成睪丸白鞘破裂，可能導致陰囊明顯腫脹、表皮瘀青。當時這名高中生透過理學檢查，陰囊只有輕微腫脹，無明顯外傷，不料安排影像檢查並打開陰囊確認後發現，睪丸上有破洞，且已成暗紫色，簡單處置後仍無法變回正常的粉紅色，明顯是睪丸嚴重梗塞。

恩主公醫院泌尿科醫師陳建華表示，睪丸破裂可能導致男性賀爾蒙低下、自尊心降低，也可能造成敗血症或不孕症等風險。如果是輕微破裂可縫合痊癒，愈早修補，睪丸功能保存率也愈高；若未及時修補，或破裂太嚴重而無法完整修補，組織可能壞死導致不孕症、或進一步造成敗血症，有死亡危險。

陳建華說，這名高中生破裂血腫不明顯，所幸當下進一步檢查才及早發現，但撞擊力道造成支配睪丸血流動脈受損梗塞，為避免日後產生併發症，仍須切除。

陳建華表示，睪丸是重要器官，如果陰囊意外遭受外力撞擊，感覺有疼痛、腫脹或瘀青等任何異狀，應到急診或泌尿科就醫，把握黃金治療時間，並呼籲學生騎電動自行車應注意安全。（編輯：李錫璋）1110920