新光三越週年慶將開跑 業績目標衝上208億

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（中央社記者曾智怡台北21日電）新光三越首波週年慶即將開跑，新光三越指出，下半年業績、人流皆有回溫，加上宅經濟、名品、旅遊風潮等持續發燒，有信心今年全檔週年慶業績突破去年，衝上新台幣208億元。

新光三越週年慶檔期占全年業績約2成多，各館每到此時都火力全開，首波週年慶將在10月6日開跑，由台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山、高雄三多等6家分店打頭陣。

其中，南西店1至8月業績成長16%、來客數增加15%，顯見疫情陰霾已逐漸散去，單店週年慶業績目標20.3億。

去年5倍券挹注下，新光三越全檔週年慶業績為205億，新光三越主管表示，隨著國內習慣與疫情共存，今年週年慶業績目標超越去年、達208億，預期化妝品、家電、名品、休閒商品、3C用品為主力業種。

根據新光三越觀察，以化妝品類來看，去年因疫情因素，品牌投注資源較少，今年隨著品牌資源加大、新品百出，可見7、8月買氣開始回溫，預期週年慶將進一步推升業績；家電則延續去年洗碗機、洗脫烘洗衣機熱銷趨勢，今年有更多品牌開發相關商品，消費者選擇會更多。

至於疫情期間一支獨秀的名品，新光三越表示，業績年年上攀，今年又較去年成長4成，除因民眾不能出國，各館調整櫃位、導入更多精品品牌，也是名品業績挹注關鍵。

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此外，新光三越指出，隨疫情趨緩、旅遊風氣漸起，消費者有添購旅遊裝備需求，包含露營風潮、高爾夫熱潮都延續到今年，尤其高爾夫球年齡層相對年輕，去年也在信義新天地A9規劃整層高爾夫球區，還有「試打室」供揮竿，休閒商品預期創下亮眼業績表現。

今年新光三越會員點數「skm points」首次加入週年慶，推出滿千元送千點活動，新光三越表示，目的是讓消費者點數使用能有出口，「點數折抵消費是最基本，但應該要有更多可能性」，如先前已提供廚具、展覽門票、登機箱、iPhone手機等兌換活動；這次配合週年慶祭出高檔廚具、烤箱兌換，盼打造最強點數生活圈。（編輯：翟思嘉）1110921