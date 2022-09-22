高鐵冬遊饗食趣 票價折扣、免排隊享美食

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

為了滿足旅客邊玩邊吃的期待，台灣高鐵公司22日宣布推出「冬遊饗食趣」國旅聯票及飯店聯票優惠專案，透過指定平台購買國旅聯票，不但高鐵票價有折扣，還可免排隊享美食。（台灣高鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）台灣高鐵公司今天宣布推出「冬遊饗食趣」國旅聯票及飯店聯票優惠專案，透過指定平台購買國旅聯票，不但高鐵票價有折扣，還可免排隊享美食。

台灣高鐵發布新聞稿，為了滿足旅客邊玩邊吃的期待，國旅聯票推出免排隊即可享在地美食，例如，在KKday平台購買高鐵國旅聯票，選購嘉義必吃「林聰明沙鍋魚頭」或台南超人氣「阿裕牛肉涮涮鍋」，線上下單即可直接訂位，到現場後只需出示電子憑證，就可輕鬆通關，產品另含新台幣200元起的計程車乘車金，方便旅客往返車站安排行程。

台灣高鐵說，國旅聯票「冬遊饗食趣」提供高鐵車票加上精選超過千項旅遊商品，購買指定商品即享不限班次、車廂（標準車廂對號座或商務車廂）的高鐵票8折優惠（疏運期間為85折），適用搭乘日期自10月1日起至12月29日，旅客在各平台下單，還可另享專屬美食優惠或折扣碼。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣高鐵飯店聯票也結合全台近180家合作飯店，旅客於飯店官網訂房，即享加購不限班次、車廂的高鐵票75折起優惠（疏運期間為8折），適用搭乘日期自10月1日起至12月29日，如於11月30日前入住國泰集團旗下6館或義聯集團旗下2館合作飯店，更享高鐵票價65折。

與高鐵合作聯票的飯店也因應「冬遊饗食趣」，推出包含一泊二食、餐飲抵用金、午茶點心或經典伴手禮在內超值住宿方案。以台北君品酒店為例，入住雅緻客房每晚5880元起，即享雲軒西餐廳主廚精選菲力牛排晚宴套餐加贈餐酒4瓶，翌日再享自助式早餐；入住台南U.I.J.友愛街旅館友緻客房每晚4050元起，贈送價值920元的南美春室The POOL雙人午茶加南美館門票2張。（編輯：卞金峰）1110922