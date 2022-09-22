高醫等3院達文西手術治直腸癌研究 登國際期刊

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）高醫附設中和紀念醫院與北醫、和信癌症醫院合作，蒐集605名達文西手術治療大腸直腸癌病例，發現第1至3期直腸癌患者5年存活率超過9成，研究成果獲登國際期刊「癌症」。

高屏地區首家引進達文西機械手臂微創手術系統的高雄醫學大學附設中和紀念醫院，今天舉行記者會指出，近來與台北醫學大學附設醫院、和信癌症醫院合作，研究605名直腸癌患者，為國內首篇由3家達文西手術治療直腸癌手術量較高的醫院共同發表研究，在今年8月獲刊於國際重要醫學期刊「癌症」（Cancers）。

研究由高醫大腸直腸外科副教授黃敬文、北醫附設醫院副院長魏柏立與大腸直腸癌團隊總召集人郭立人，及和信癌症醫院直腸外科主治醫師陳建志等人合作進行，發現第1至3期直腸癌患者5年存活率超過9成，無病生存率則達86%，印證達文西手術安全性，也展現台灣手術臨床療效不比其他先進國家遜色。

高醫外科教授、現借調擔任衛福部屏東醫院院長的王照元現場說明，達文西手術系統為遙控操作，機械手臂精準且較腹腔鏡靈巧；手術出血量多可控制在50c.c.以下，較傳統手術約250c.c.的出血量少許多；此外手術切面平整、傷口小，不少患者動刀當天就可下床走動，住院時間更比傳統手術少上一半。

曾任中華民國直腸外科醫學會理事長的王照元說，大腸直腸癌已連續14年蟬聯國人10大癌症發生率之首，也是10大癌症死亡率的第3名，其成因除少數受遺傳影響，紅肉攝取過多、運動量與蔬果攝取不足是常見因素，吸菸也是危險因子；患病初期多無症狀，相當仰賴糞便潛血篩檢追出。

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王照元指出，手術是根治第1至3期大腸直腸癌的主要方式，但傳統手術下患者常面臨須切除肛門口的問題，讓不少患者對手術卻步，失去治療機會；達文西手術保肛率達96%，優於傳統手術及腹腔鏡手術，讓更多病患願意盡早接受治療。

王照元說，癌症治療已不再靠個別醫師或個別醫院單打獨鬥，需要跨醫院合作，這次研究除展現台灣優秀手術成果，更期待台灣能組成國家隊，迎接全球競爭。（編輯：陳仁華）1110922