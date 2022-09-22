中華大學CP值說法 專家：低估社會對大學期待

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（中央社記者陳至中台北22日電）中華大學昨天針對民眾黨新竹市長參選人高虹安的道歉發出聲明，內容指以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學4年來排名第一，網路議論，專家認為低估社會對大學的期待。

高虹安博士論文被指抄襲，她20日召開記者會自清，提到「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水。」高虹安21日透過影片，向中華大學師生致歉。

中華大學校方21日發出聲明，接受高虹安的道歉。然而聲明中提及，根據統計資料，以畢業平均薪資和指考分數計算CP值（性價比），中華大學在公私立一般大學中，4年來都排名第一。這樣的說法又再引發網路熱議。

熟悉私校生態的全國私校工會理事長尤榮輝今天在臉書（Facebook）發文指出，中華大學用CP值的說法至少有2個問題，一是大學價值是否適合像商品和店家一樣用CP值衡量。二是為何是以畢業薪資、指考分數做參數，而非用學生投入4年的金錢成本。

尤榮輝表示，用畢業生薪資衡量大學價值，顯示中華大學著重職業訓練成效，卻無視畢業生對社會的貢獻和影響力，無法用金錢來衡量。他認為，中華大學CP值說法是自我貶損，也低估社會對大學教育的期待。

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尤榮輝表示，可以理解中華大學自創CP值算法，是為引導考生就讀，但算法「有點阿Q」，他不認為考生和家長這麼容易被說服。

根據中華大學資訊工程系資料探勘實驗室「升大學職涯型落點分析」網站，算出CP值最高的大學，前幾名幾乎都是私校，依序是中華大學、元智大學、中國文化大學、淡江大學等。居首的中華大學，學生指考平均分數為32.91分（最低錄取分數除以採計科目與加權），畢業後平均薪資（月薪）為4.7萬元。（編輯：卞金峰）1110922