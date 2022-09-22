無意識肥胖是疾病 台灣民眾過重率攀升

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）台灣民眾肥胖率逐年攀升，一項減重行為調查顯示，7成受訪者無意識肥胖是疾病。醫師提醒，肥胖會誘發三高、腦中風等血管疾病風險，籲減重可透過專業醫療協助，避免復胖循環。

中華民國肥胖研究學會今天舉行記者會，敦仁診所院長蕭敦仁在會中公布一項減重行為調查，以問卷方式調查600名曾有減重行為的民眾，探究其減重主因、減重方式等。

蕭敦仁說，調查顯示，民眾減重的主要原因以「外貌」為主，有7成2受訪者因為希望有完美體態而減重，另有4成4是因健康出狀況才減重，顯示多數民眾對肥胖的認知還停留在體態層面、沒有意識到肥胖是一種疾病。

調查也顯示，有近8成民眾是採飲食控制、運動來解決肥胖問題，但施行滿意度僅5成，而民眾減重時最常失敗的主因為缺乏意志力、無法克制食慾等。

蕭敦仁指出，會產生食慾除了生理上的需求產生飢餓感，也會因為壓力或情緒關係而產生想吃東西的慾望，當想吃的慾望被過度壓抑，食慾就會慢慢膨脹，最終變成「食慾怪獸」反撲，導致復胖惡夢連連，減重失敗。

根據國健署110年健康促進統計年報統計，18歲以上國人過重率高達50.3%，相當於全台千萬成年人有體重危機，而世界肥胖聯盟更預估，台灣BMI大於30的人口數將突破200萬人。

力安妥診所院長蔡詩力提醒，肥胖會引發三高、增加腦中風、冠心症等血管疾病的罹患風險，也會提升成年人罹患憂鬱症的風險，大幅降低整體生活品質，呼籲若有肥胖或體重問題，應積極進行體重管理。

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中華民國肥胖研究學會理事長劉燦宏表示，國際肥胖治療趨勢是認知增強、行為改變、藥物輔助等多管齊下，但反觀國內有減重需求的民眾多依靠飲食、運動等行為模式，應有更全面的治療方式。

為了幫助民眾建立正確的減重觀念，成功達到減重目標，蕭敦仁提出最新的「幸福減重計劃H.O.P.E.」觀念，包括建立健康的生活型態（Healthy life）、保持正向的減重態度（Open mind）、與專業醫療團隊合作，保持意志力（Partner & Persist），即可輕鬆減重，重拾幸福有希望的人生（Easy）。（編輯：管中維）1110922