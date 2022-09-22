油價高加防疫成本 機票短期難降價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）台灣邊境管制預計將在10月13日解封，許多民眾期待可以出國旅遊，但發現機票比以前貴好多。航空公司指出，現在航空油價仍偏高，加上防疫成本，機票短期內難降價。

李小姐告訴中央社記者，她得知預計10月13日起，入境台灣不必再隔離，馬上想訂機票到澳洲玩，但發現從台灣經新加坡轉機到雪梨的來回機票要新台幣6萬元，直飛的還更貴，幾乎是COVID-19疫情前的2倍，而低成本航空雖只要一半價錢，但想到要長時間坐在窄小空間，就很痛苦，決定再等等看航空公司的促銷。

華航表示，現在航空燃油每桶要價110多美元，通常只要油價超過100美元，航空公司就很難獲利。另外，即使邊境解封，為了提供更安全的搭乘環境，航空公司仍要持續支出防疫成本。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

華航指出，從前消費者看到的便宜機票，很多是航空公司的促銷，而目前的航班雖正在逐漸增加，但數量還未回到疫情前，傳統航空公司幾乎不會有促銷，機票短期內不易降價，將來航班數量回到正常水準時，市場機制下，就會有較便宜的機票。

低成本航空AirAsia還未決定何時重回台灣市場，但也坦言機票很難回到疫情前水準，除了油價及防疫成本外，還有人力成本，例如AirAsia在疫情期間也流失不少地勤人員，是否能全部召回無法確定，重新招募及訓練都需要時間。（編輯：張雅淨）1110922