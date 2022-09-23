談iPS細胞潛力 林世嘉：台灣兼具技術和人才優勢

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）iPS細胞具胚胎幹細胞分化優勢，被視為應用層面較廣的細胞，成全球再生醫療焦點。台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉今天說，台灣優勢為人才眾多，投入研究預期成果可觀。

「次世代先進醫療的想像及實踐」論壇今天上午在張榮發基金會登場，會中針對全球再生醫療領域包含基因治療、細胞免疫療法、細胞治療及組織工程，進行深入淺出的討論與分享。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉開場致詞時指出，基金會除了不停把產業趨勢介紹給大家知道，包括技術進展與潮流等，另也提供國內外經驗讓大家借鏡。

會中邀來樂迦再生科技股份有限公司醫療長張裕享以主題「台灣CAR-T治療的實踐與機會」，探討CAR-T細胞治療在世界趨勢及台灣發展；中研院生醫轉譯研究中心創服育成專題中心執行長沈家寧則以「細胞與基因治療的發展趨勢與轉譯應用」為題，爬梳相關發展歷程。

林世嘉主講「iPSC應用的想像與現實挑戰」，討論iPS細胞（誘導性多功能幹細胞）的應用潛力，iPS細胞的特性是可以無限生長、分化為多種細胞型態，例如日本就運用在治療眼疾、帕金森氏症等方面，排斥狀況相對減少很多。

林世嘉指出，iPS細胞潛力無窮，已成為日本及歐美業界投資焦點，包括富士軟片於2015年併購由iPS細胞權威湯姆生（James Thomson）創立的Cellular Dynamics International（CDI）公司。

吉利德旗下公司Kite斥資23億美元引進新創公司Shoreline，利用Shoreline在iPS細胞分化和基因編輯方面的專業知識，針對血液惡性腫瘤開發新型異體候選藥物。

必治妥施貴寶（BMS）投資30億美元與美國新創Century合作研發iPSC分化的iNK與iT細胞，用以治療血液腫瘤與實體瘤。

林世嘉表示，iPS細胞運用未來將會百花齊放，台灣再生醫療產業鏈分工類似台灣半導體業，從RD、細胞製備、QC物流到提供治療，具備技術和人才優勢，預期成果會很可觀。（編輯：張雅淨）1110923