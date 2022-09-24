台日開國門 DoMo集團搶客推日本住宿買1送1

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北24日電）台灣與日本的國門都將更開放。國發基金投資的DoMo集團今天宣布，10月11日起至11月底，DoMo的日本旅館及民宿都推出台灣人限定雙人房每晚新台幣3300元，且買1送1。

行政院宣布邊境預計10月13日解封，入境不再隔離，檢疫實施「0+7」；日本也宣布10月11日起開放自由行。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響近3年，旅遊業正積極準備迎接春天的到來。DoMo集團今天發布新聞稿指出，除了慶祝台灣「0+7」於10月13日上路，日本10月11日起也開放自由行，加上DoMo集團將於9月26日正式登錄證券櫃檯買賣中心創櫃板股票，可謂三喜臨門，特別推出買1送1方案。

DoMo集團表示，10月11日至11月底，週一至週四入住位在日本新宿的DOMO HOTEL及DoMo民宿，標準雙人房每晚新台幣3300元並加贈1晚住宿。

DoMo集團董事長李奇嶽說，國門開放在即，不少民眾開始規劃行程，不過目前供給大於需求，日本機票漲了3至4成，以台北松山飛東京羽田為例，疫情前來回機票約1萬5000元，現在至少2萬5000元以上，預估10月可能要近3萬元，開放初期的報複性旅遊需求會讓票價上漲持續到年底。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李奇嶽說，不只機票漲，旅館也比疫情前貴，DoMo集團為回饋台灣鄉親，逆勢操作，推出台灣人限定優惠方案，方案將於9月26日開始接受預訂，優惠到11月底，詳細訂房規則將在9月26日臉書公布並開始接受報名。

DoMo集團2017年獲行政院國發基金投資，2018年宜蘭DoMo獲觀光局評選為「好客民宿」，2020年新宿DOMO HOTEL獲世界三大設計獎的Good design award，為台灣少數能跨國經營的連鎖旅館民宿品牌，除台灣與日本外，在馬來西亞也有營業據點。（編輯：張芷瑄）1110924