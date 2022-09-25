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秋節號誌故障 台鐵將啟動專案研究消除潛在風險

2022/9/25 10:07（9/25 10:14 更新）
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圖為台鐵彰化站10日公告，受花壇站到員林站間號誌故障影響，北上列車有延誤情形。（中央社檔案照片）
圖為台鐵彰化站10日公告，受花壇站到員林站間號誌故障影響，北上列車有延誤情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北25日電）中秋連假期間，台鐵因號誌故障導致列車大誤點，後續查明原因為電力迴流系統不平衡等原因，台鐵局今天表示，由於近年大量投入新車等，導致系統負荷產生變化，將啟動專案研究，消除潛在風險。

中秋連假期間，台鐵花壇員林間號誌故障未能及時修復，延誤眾多列車及旅客，台鐵局今天發布新聞稿表示，經過詳細調查，查明原因為此區間電力迴流系統不平衡，致列車經過時電流產生的干擾波增強，以及號誌電纜劣化造成抗干擾波能力衰減，2項綜合因素所致。

台鐵局表示，再加上目前台鐵電務單位只有一般電壓電流錶等較簡單測量器材，使搶修時間過長，影響層面擴大，9月10日夜間完成搶修後，仍持續在此地點進行補強作業，包括電力迴流線、號誌電纜、接地和計軸模組干擾抑制等項目。

台鐵局指出，24日更有高雄科技大學專家團隊，再次到員林機房，進行計軸器傳輸訊號光耦隔離與波形訊號重建工程，共有2位軌道系統博士與4位波形分析及抗干擾專家投入作業，波形重建後穩定運作的情況，對干擾抑制已有非常好效果。

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台鐵局長杜微昨天前往員林地區查察作業情形，杜微表示，雖然這次搶修過程中檢視各項設備狀況都符合規章，保養檢查也都有紀錄，但近年台鐵局大量投入新車、電務智慧化啓用新設備等，都使原系統負荷產生變化，台鐵局將啓動專案研究，會同外界專家學者、鐵研單位，對未來電力及號誌系統進行整體規劃，來消除潛在風險。

杜微指出，針對老舊設備更新，以及搶修檢驗設備的購置，也會通盤檢討改善。杜微再度對秋節期間列車誤點，平交道異常影響地方民眾通行與生活不便，再致上最深歉意。（編輯：陳仁華）1110925

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