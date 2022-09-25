迎邊境開放 美旅遊推展協會：台將重回20大客源地

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（中央社記者余曉涵台北25日電）台灣邊境可望在10月中旬開放，美國旅遊推展協會指出，今年美國旅遊復甦力道走強，若台灣邊境開放，相信台灣旅客將回到美國前20大海外客源地。

行政院會上週通過「邊境穩健解封，邁向正常生活」報告，宣布分階段解封，若COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰已過，且未有嚴重反覆，邊境免隔離（0+7）、開放免簽證國家入境等最快將於10月13日上路，但口罩令仍將維持。

美國旅遊推展協會日前特別舉辦旅業說明會，網羅加州、愛達荷州、蒙大拿州、關島、馬里亞納、迪士尼、美國天普大學、美國航空、達美航空及聯合航空，從風景人文、文化娛樂到航班交通，全方位展現最佳風情，希望邀請旅客在邊境開放訪美。

會中，美國旅遊推展協會會長唐靜儀表示，美國的旅遊產業復甦力道持續走強，今年8月非美國公民入境人數達到450萬，約較去年同期高出96%，達到2019年8月疫情爆發前的79%。

唐靜儀指出，台灣由於邊境管制，出境旅客數還在底部盤旋，邊境管制如果依預期在10月取消，有信心台灣赴美旅遊將快速回升，很快就能重回美國前20大海外客源地。

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唐靜儀表示，台灣飛美國的航班持續增加，入境美國和返台也都不再要求提供COVID-19陰性檢測證明，顯示台灣赴美旅遊將迎來快速成長，也是旅行業者著手布局的最佳時刻。

美國國家旅遊局Brand USA台灣區代表羅世玟則透露接下來一系列推廣行動，美國國家旅遊局規劃於第4季開始為市場復甦暖身，攜同美國在台協會以及美國各旅遊產業夥伴推出系列分享說明會，帶領業者利用最新的線上工具準備全新的行程及產品，為後疫情時代做好準備，預計明年第1季啟動消費者宣傳活動，希望帶動赴美旅遊的話題。（編輯：張雅淨）1110925