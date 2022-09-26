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宜蘭2天累積雨量逾900毫米 預估白天趨緩

2022/9/26 08:46（9/26 08:53 更新）
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圖為24日零時至26日上午8時各地累積雨量圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
圖為24日零時至26日上午8時各地累積雨量圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象局長鄭明典今天表示，清晨局部的雷聲是由於旺盛的對流引起。根據氣象局網站，24日0時起至今，宜蘭累積雨量逾900毫米，預估今天水氣減少，迎風面雨勢逐漸趨緩。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，清晨局部的「雷聲隆隆」，秋天了對流還如此旺盛，主要原因是台灣東方海面偏強的東風，這股海面濕暖的空氣在台灣附近，遇到微弱大陸冷高壓的相對乾冷空氣產生的對流。

氣象局今天發布大雨特報，東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，宜蘭縣山區已有局部超大豪雨發生，宜蘭縣已有局部大豪雨發生，花蓮縣已有局部豪雨發生；今天基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

根據氣象局網站，自24日零時起至今天上午8時，累積雨量以宜蘭縣大同鄉922毫米最多，其次為宜蘭縣南澳鄉西帽山816毫米、宜蘭縣大同鄉722毫米。

氣象局表示，今天水氣減少，迎風面雨勢逐漸趨緩，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

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天氣風險管理公司總經理彭啟明今天在臉書表示，前2天週末北部、東北部的雨勢，在宜蘭的大同、南澳及冬山都出現極端值，快速累積到8、900毫米，不過在宜蘭各地差異很大，氣象上是用梯度來形容雨勢的差異，因此團隊討論用「不理性的異常降雨累積」來形容。

彭啟明說，今天雨勢將逐步緩和，改為偏東風，回溫也慢慢轉晴，這週天氣大致穩定回溫，沒有顯著系統影響。（編輯：郭諭儒）1110926

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