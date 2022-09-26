研究原民就業困境 54歲「阿嬤」取得中山大學碩士

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）54歲排灣族「年輕阿嬤」林慶華，平時輔導原民就業，有感原民就學就業不易，投入高等教育原民青年就業狀況研究，盼消彌原民的學職涯落差，以優異成績取得中山大學碩士學位。

排灣族名是ljeljeng a lja tjuleng的林慶華回憶，兒時在台東縣達仁鄉森永部落讀書，國中畢業後，能繼續升學的同學不到5人，除了像她父母開雜貨店、或當部落代表，有經濟條件支持兒女升學，和進入軍校讀書的男同學外，其他人紛紛到工廠上班、擔任駕駛助理或從事遠洋工作，痛感原民青年就學、就業的困境。

林慶華平時工作為輔導原住民就業，3年前進入國立中山大學社會學系原住民碩士專班，決定將碩士論文結合職涯。她查閱原住民族委員會民國110年最新原住民族就業服務狀況調查報告書發現，即使原住民整體教育機會增加、失業率已趨近平均值，平均薪資仍與其他人有約新台幣1萬元落差，近半數原住民月薪未達3萬元。

林慶華訪談近20名原民青年，發現他們多需自食其力完成高教學業；職場上也觀察到原住民長期欠缺電機、電子、資工等理工專技人才，使得相關產業提供的原民權益保障缺額遲遲等不到求職者。身為原住民的一份子，她期待未來國家政策能強化原民青年的理工專技人才養成教育。

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年過半百返回校園，剛好遇上孫子出生，林慶華被班上同學暱稱「最年輕阿嬤」。但在攻讀碩士學位期間，遇上女兒懷孕、母親大病，工作之餘還要煮飯、顧女兒、往返醫院照料母親，讓林慶華蠟燭多頭燒，常常夜深人靜仍趕緊抽空寫論文。

林慶華指導教授、西灣學院院長王宏仁今天透過新聞稿說，與林慶華通電子郵件討論時，經常發現信件是在半夜2、3時，甚至凌晨4時30分寄出；且口試前一週，林慶華女兒、孫子確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），隔離同時還要照顧2名病患，仍靠堅強意志力完成論文口試。像林慶華這樣努力不懈學習，透過研究對於原住民族有所貢獻，同時療癒己身，十分激勵人心。（編輯：郭諭儒）1110926