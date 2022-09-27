中國辣木籽油驗出致癌物超標 540公斤邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）食藥署今天公布最新邊境查驗違規名單，一批自中國進口的「辣木籽油」被檢出致癌物「苯（a）駢芘」超標，共540公斤得全數銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗違規名單，共有18款產品遭退運銷毀，其中智利蘋果再上榜，6批被檢出農藥殘留量不合規定，全數退運銷毀。

繼中國大陸進口的山茶油檢出致癌物苯（a）駢芘，這次違規名單中也發現纖盈科技有限公司自中國進口的「辣木籽油（MORINGA OLEIFERA SEED OIL）」，被檢出「苯（a）駢芘」含量高達5.5µg/kg，超過限量標準的2.0µg/kg，共540公斤。

同樣自中國進口的「乾燥桑黃粉」、「乾燥裂褶菌粉」農藥殘留也超標，全數退運銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，自9月5日起針對智利進口蘋果採百分百逐批查驗，這次共2名業者違規，其中1名是首次違規，但因違規批數達2批，將要求業者在30天內提出具體改善措施。

至於另1名業者過去半年內已累計違規達12批，陳慶裕說，接下來將視業者是否落實其所提出的改善措施，再決定進一步裁處措施。

另從日本進口的鮮水蜜桃共2批則被查獲農藥殘留違規。陳慶裕說，近半年來日本水蜜桃被查獲9批違規，目前採20%到50%的檢驗頻率，應該會到10月份水蜜桃產季結束。（編輯：張芷瑄）1110927