每36分鐘增1名乳癌患者 X光篩檢可有效預防

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）乳癌高居女性癌症首位，平均每36分鐘新增1名患者，生活受衝擊。衛福部國健署呼籲，政府補助每2年1次篩檢機會，符合資格者應踴躍篩檢，及早接受治療的5年存活率逾9成。

乳房X光攝影為目前最有效篩檢乳癌工具，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，近年篩檢人數減少，衛生福利部國民健康署今天上午舉行「乳癌防治記者會」，鼓勵女性民眾相揪做篩檢。

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，民國108年新增病例數為1萬4856名，相當於平均每36分鐘新增1名女性乳癌患者，逾7成的乳癌發生在45歲至69歲的婦女。

林莉茹表示，實證研究發現，每2年接受1次乳房X光攝影檢查，可減少約30%晚期乳癌發生率，並降低41%死亡風險，每年經篩檢發現的早期乳癌（0-1期）高達6成以上。

林莉茹表示，因COVID-19疫情影響，截至8月底，今年約有61萬人接受乳房X光攝影檢查服務，相較於去年同期，雖然增加11萬6192人、約23%，但仍較108年（疫情前）下降了6萬2372人、約9%。

中華民國放射線醫學會醫師賴亦貞提醒，乳癌若及早發現及早治療，預後效果極佳，早期治療的5年存活率逾9成；檢查當天建議穿著寬鬆舒適的衣物，切勿塗抹乳液、止汗劑等以免影響檢查效果，放鬆心情即可。

賴亦貞強調，X光攝影主要適用對象為尚無任何症狀者，若已經發現乳房有硬塊、異常分泌物等情形，應直接掛門診由醫師判定。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，若收到篩檢結果為異常者不用驚慌，可至國健署認可的168家乳癌確認診斷及治療的醫療院所複檢，以便及早處置。

國健署提供45歲至69歲好發族群及40歲至44歲具乳癌家族史（指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女每2年1次乳房X光攝影檢查，以降低乳癌對生命威脅。（編輯：張芷瑄）1110927