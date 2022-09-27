加強雙髻鯊保育 沃能離岸風電2環評案過初審

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（中央社記者張雄風台北27日電）環保署今天召開沃能一、二號離岸風電環評案初審會議，環委希望加強如雙髻鯊等稀有魚類保育對策，另加強鳥類、鯨豚等監測項目頻次，會議建議兩案補充修正後通過，送大會審查。

行政院環境保護署今天召開「沃能一號離岸風力發電計畫環境影響說明書」、「沃能二號離岸風力發電計畫環境影響說明書」等2案專案小組第2次聯席初審會議。

開發單位表示，兩風場於台中外海，沃能一號離岸最近距離約45公里，風場面積約為205平方公里；沃能二號離岸最近約42公里，風場面積約50平方公里。計畫採用風機單機裝置容量規畫為14至16MW，沃能一號開發規模為2.4GW、沃能二號為600MW。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮會中表示，關於報告中提到海龜的噪音影響說明並沒有完整的科學根據，就做出「嚴謹的減噪措施，應可對其傷害減到最低的程度」等結論；但實際上根據研究，以赤蠵龜為例，對聲音最敏感的聲段為250Hz，也正是打樁與船運的主要噪音範圍，對海龜會有一定干擾。

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除此之外，環評委員指出在該海域發現路易氏雙髻鯊等稀有魚類，應該加強在施工及營運期間的保育對策。

環委另外對於監測項目、範圍提出較多建議，如每年至少30趟次的鯨豚目視觀察，瞭解一級保育動物露脊鼠海豚擱淺的可能原因；海岸鳥類監測冬季每月至少1次，並監測海上鳥類和蝙蝠利用兩風場間留設的飛行廊道，及認證其效益等。最後建議補充修正後通過初審，送大會審查。（編輯：陳政偉）1110927