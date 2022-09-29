中山大學醫學院揭牌 賴清德：南北醫療平等重要一步

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）中山大學醫學院今天揭牌，成為高屏澎首座具醫學院系、培育公醫的國立大學。副總統賴清德致詞說，這是台灣南北醫療平等、健康平權的重要一步，盼培養視病如親的醫界人才。

國立中山大學今天舉行醫學院揭牌典禮，並現場與多家醫院簽署成立服務學習聯盟，賴副總統、監察院長陳菊等人皆出席見證。賴副總統也授旗「中山大學馬雅各醫療服務團」，中山大學校長鄭英耀、首任醫學院長余明隆、後醫系主任陳彥旭代表接旗，帶領學士後醫學系學生宣示「醫療平權、終身承擔」。

賴副總統致詞表示，醫療對國家社會、人民來說非常關鍵，今天不只是中山大學校務發展的里程碑，也是台灣南北醫療平等、健康平權的重要一步；對於新成立的醫學院充滿信心，因為院長、系主任人選在醫界可謂深孚眾望，且以4間醫院合作為教學醫院，相信定能達成人才培育、健康平權等重要目標。

作為成功大學醫學院校友，賴副總統鼓勵中山大學，在醫學教育上，要以人文素養培養學生成熟人格，要以人為本凸顯醫療為病人存在的本質，也要如醫師誓言所述重視人權，好讓不分晝夜守護人民健康的醫師，有樂觀、正面、積極的態度，也激發愛心與責任感，培養視病如親、視民眾健康為己任的醫德。

陳菊表示，居住在高雄，長期深感高屏澎醫療人力不足，台灣南北醫療資源失衡、離島偏鄉醫療資源匱乏問題嚴重，急需解決；中山大學籌設醫學院，並結合學校既有研究能量開拓醫療領域，盼培育有別於傳統醫學院的跨域醫學人才，在眾人齊心合作下成立，是高雄重要里程碑。

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鄭英耀說明，全國71個醫療資源不足的偏鄉離島中，高屏澎東就佔了30多個，作為南台灣指標性高等教育學校，中山大學致力守護南台灣醫療平權，將結盟高雄榮總、高雄長庚、台南奇美及高醫4家醫學中心作為教學醫院，也與衛福部旗山醫院、澎湖醫院、花東高屏澎等院所合作，締結服務學習聯盟。

中山大學指出，學士後醫學系在今年3月獲衛福部核定開設23名公費生名額，並在8月1日成立醫學院，成為高屏澎第一所具醫學院系、培育公醫的國立大學；原隸屬理學院的生物醫學、醫學科技、生技醫藥、精準醫學4間研究所及臨床醫學科學博士學位學程，也將調整至醫學院編制內。（編輯：陳仁華）1110929