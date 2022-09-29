星宇航空A350廣體客機將抵台 推主題手機殼

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（中央社記者余曉涵台北29日電）星宇航空今天表示，旗下首架A350廣體客機即將於10月底抵台，攜手bitplay以航機為設計主軸，推出iPhone 14系列手機殼套組。

星宇航空發布新聞稿表示，首架A350廣體客機即將於10月底抵台，因此攜手以軍規防護聞名的bitplay推出iPhone 14系列手機殼套組，以航機為設計主軸，實現硬派豪氣的航空美學，共推出「Weather Radar 氣象雷達」及「A350-900 Blueprint 航機透視」2款。

星宇航空說，Weather Radar氣象雷達款以航機上的氣象儀表來設計，面板座標註記RCTP和05L表示航向TPE桃園國際機場，意指家鄉對每一名旅人的重要性，也象徵專注朝目標前進的精神。

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A350-900 Blueprint航機透視款，則利用線條描繪出飛機的透視圖，將前襟翼、天線及感應器等細節精緻還原。

在實用度上，星宇航空表示，手機殼套組輕薄抗刮、配有獨立金屬按鍵及兼容MagSafe快速充電等設計，特製的多工機能背帶繡有醒目的星宇航空金色Logo，進化版的按壓式扣鍵可一鍵快速完成手機的配戴，並可以自由調節掛繩長度為「頸掛式」「斜背式」或「三點扣帶式」，扣上繩條可穩定行進時的晃動，搭配轉接掛繩則為相機背帶，也能同時掛取手機及多樣小物。（編輯：管中維）1110929