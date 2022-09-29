ETC產業輸出海外 遠通電收總經理張永昌獲獎

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（中央社記者余曉涵台北29日電）遠通電收今天表示，遠通電收總經理兼執行董事張永昌，因帶領台灣國道電子收費數位轉型、並推動智慧交通產業化外銷國際，獲得2022數位轉型鼎革獎的數位轉型領袖獎。

哈佛商業評論今天舉辦2022「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮，遠通電收發布新聞稿表示，遠通電收總經理兼執行董事張永昌，帶領台灣國道電子收費數位轉型、並推動智慧交通產業化外銷國際，成就全民服務與創新商業模式的數位轉型，獲得評審團一致肯定，拿下「數位轉型領袖獎」殊榮。

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遠通電收表示，「數位轉型領袖獎」評審團由產學界大師級專家所組成，依據「創新力」、「整合力」、「領導力」、「執行力」、「成效力」5大面向進行專業評選，評審團指出，遠通總經理張永昌具備傑出轉型願景、策略與理念，不僅帶領遠通協助政府成功打造高速公路收費ETC系統，更以人為本，為用路人打造國道以外的個人化行車服務體驗，最難能可貴的是，遠通電收領導ETC供應鏈廠商，建立產業生態系，整案輸出海外市場，因此獲頒此獎。

張永昌表示，在這個全球所有企業都渴望數位轉型、百家爭鳴的時代，遠通電收智慧交通的案例能夠脫穎而出，這不單只是一個數位轉型領袖獎，這是對整個團隊過去將近20年的軌跡，十分振奮人心、令人驕傲的肯定。（編輯：陳政偉）1110929