學校教官剩約1900人 採自然離退保障工作權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北29日電）配合教官退出校園政策，教育部今天表示，已於民國106年起停止招考，現職教官則採「自然離退」方式保障工作權，目前大專及高中剩下約1900名，估約在民國119年全數離退。

民主進步黨28日召開中常會，邀請黑熊學院發起人沈伯洋專案報告「全民防衛」議題，據與會者轉述，民進黨立院黨團總召柯建銘提及教官退出校園的立法脈絡與過程，並強調這是不可能逆回來的，引發社會對教官政策的討論。

教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝今天接受中央社電訪表示，配合教官退出校園政策，教育部已於106年停止招考軍訓教官，立法院原來希望教官返回部隊。但經跨部會協調，國防部認為困難重重，一是學校教官年資較高，部隊裡沒有那麼多合適的職位；且多數教官熟悉學生事務，但已離開部隊一段時間，不易銜接軍隊工作。

吳林輝表示，為兼顧校園安全和教官工作權，目前採「自然離退」的方式，讓現職教官服務到各階最大年限。目前大專教官仍有約500人、高中職約1400人，在不考慮其他變數下，預計到119年，校園教官人數會歸零或剩下個位數。

吳林輝表示，變數是教官可晉階，晉階後服務年限也會延長，另也可提早退休，部分教官也可能轉到其他行政單位擔任公職。

在教官陸續離退下，學校改聘「學務創新人力」協助校園安全、兒少偏差行為預防及輔導工作。截至今年9月統計，高中職、大專共計聘用約1600名學務創新人力，其中有900人是由軍訓教官退役後轉任，繼續服務校園。（編輯：陳政偉）1110929