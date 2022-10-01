眾人皆睡我獨醒 全球中央解讀失眠課題

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COVID-19疫情肆虐2年多，睡眠問題成為全球流行病，威脅著將近一半人口的健康和生活品質，成為各國不得不嚴肅面對的公衛議題。10月號「全球中央」雜誌為你解讀困擾現代人失眠課題。中央社 111年10月1日

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（中央社台北1日電）新冠疫情肆虐2年多來，睡眠問題成為全球流行病，威脅著將近一半人口的健康和生活品質，成為各國不得不嚴肅面對的公衛議題。10月號《全球中央》雜誌為你解讀困擾現代人的失眠課題。

「昨晚睡得好嗎？」一句平凡的問候，在後疫情時代卻變成一件攸關身心健康的重要課題。

工作和生活習慣的改變，加上頻繁使用電子產品，造成現代人睡眠不足或品質不佳。在台灣，每4人就有1人有失眠困擾，每10人就有1人深受慢性失眠所苦，安眠藥用量高居亞洲第一、全球第二。

美國科技業的趨勢是「睡眠領導學」，主張「睡眠不足的領導者是最糟糕的」，要求公司主管關心下屬的第一件事就從睡眠出發。法國也開始推廣午睡的科學好處，希望民眾在下午找個20分鐘小憩，提升工作生產力。

深受失眠、壓力困擾的韓國年輕族群，近年來透過參與佛教活動放鬆身心，當作一種治療方案。在中國，網路哄睡師用唱歌、陪聊，或用道具帶來規律、抒壓輕柔的聲音，幫助客戶擺脫失眠的痛苦。

封面故事〈失眠年代〉從新冠失眠談起，深入報導「睡眠領導學」、西班牙的午睡文化、法國的咖啡盹、日本的睡眠負債、台灣如何煉成失眠之島與產值上看千億美元的睡眠商機。

「美國夢」褪色了嗎？標榜自由與機會平等的美國，近年來槍枝管理爭議不休、歧視仇恨案件層出不窮，加上最高法院推翻婦女墮胎權，代表共和黨的右派與代表民主黨的左派，意識型態愈發對立，有識之士甚至擔心會走上內戰之路。

美國11月8日將舉行期中選舉，這場選舉也是左右立場之爭，並牽動2024總統大選。相對國內政局對立，美國兩黨對於防中、抗中卻有毫無爭議的共識，美中未來勢將陷入更激烈的對抗，深層牽動美中台關係與國際地緣政治。

專題〈美國的抉擇〉全面解析紛擾的美國政治、期中選舉選情、不見盡頭的仇恨犯罪，以及回不去的美中關係、全面提升的美台關係、加速回溫的美德關係、印度眼中的國家利益與美中爭霸下的東南亞走向。

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本期〈看世界〉帶你走過戰火硝煙，一同走訪記錄戰爭蹂躪的越南軍事歷史博物館、具有全球軍事歷史收藏指標的巴黎軍事博物館、催生加拿大國家意識的多倫多約克堡、軍事天堂的菲律賓科雷希多島、鬼斧神工的金門翟山坑道、新加坡英軍地下指揮部與訴說核武恐怖的廣島原爆圓頂館。

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