早安世界》國境要開了 觀光業苦熬3年拚U型反轉

苦熬近3年的觀光業終於盼到國境開放，旅行社已觀察國人赴日旅遊需求暴增，飯店業也期待報復性旅遊商機。圖為民眾在台北市松山機場附近觀看飛機起降。（中央社檔案照片）

國境要開了 觀光業苦熬3年拚U型反轉

出入境防疫限制將從10月13日起放寬，苦熬近3年的觀光業終於盼到國境開放，旅行社觀察到國人赴日旅遊需求暴增，飯店業則期待報復性旅遊商機，但業界分析，國境開放後，旅遊產業的供應能量不會馬上到位，疫情期間出差習慣發生變化，則可能影響商務客數量。此外，日幣貶值影響日本民眾出國意願、機票等成本上升、團費變貴等因素，都會使市場呈現較為緩慢復甦的「U型反轉」。此外，疫情期間人力流失是觀光業共同面臨的難題。（看完整報導）

烏克蘭反攻再傳捷報 俄羅斯證實從烏東重鎮利曼撤軍

俄羅斯國防部10月1日表示，原本占領烏克蘭東部頓內茨克州重鎮利曼的俄軍已經撤離，以避免遭到烏軍包圍。利曼數個月來一直是俄羅斯在頓內茨克州行動的後勤與交通樞紐，控制當地的俄軍在過去幾個星期遭到反攻的烏軍逐步進逼。頓內茨克位在烏東頓巴斯地區，原本就未完全落入俄軍手中，但俄國總統蒲亭9月30日宣布把它和另外3個俄軍占領的州納入俄國領土。同時，英國國防參謀長拉達金表示，俄羅斯的軍事動員令曝露克里姆林宮的壓力愈來愈大，俄國武裝部隊在烏克蘭戰爭也出現「日益衰弱和脆弱」的跡象。（看完整報導）

旅客來台染疫治療費用 薛瑞元：邊境解封初期仍以公費支應

入境免居檢改採7天自主防疫的「0+7」新制13日起上路，同步取消旅遊禁團令。衛福部長薛瑞元1日說，研判初期以台灣民眾回台為主，若染疫不宜與本土確診有差別待遇，將繼續由公費負擔衍生的治療費用。隨國境持續開放，薛瑞元說，當入境者轉換成主要是外籍觀光客時，政策就會滾動式調整。（看完整報導）

指揮中心存廢 王必勝：涉及疫苗等EUA、收尾須時間

國內1日新增4萬3040例COVID-19本土病例，疫情連6天比上週同期增加。隨國境逐步解封，中央流行疫情指揮中心是否繼續開設引發關注。指揮官王必勝1日重申，指揮中心裁撤與否涉及疫苗等緊急使用授權（EUA），包括藥品、疫苗、物資如快篩等的EUA都是隨著指揮中心解散就停止，換言之就是不能再使用。加上疫情離流感化還有一段距離，工作也還未常態化，且仍在持續採購並推動新疫苗施打，很多國內防疫措施都在進行中，收尾還需要時間。（看完整報導）

巴西大選 波索納洛防疫不力頻失言 魯拉主打脫貧護雨林民調領先

巴西2日舉行總統大選，現任總統波索納洛因抗疫不力及頻頻失言，大失民心。曾因貪腐案入獄的工黨籍前總統魯拉捲土重來，打著脫貧、捍衛亞馬遜雨林，擄獲弱勢族群支持。兩人1日分別舉行選前最後一場造勢大會。魯拉鎖定首輪投票就當選，波索納洛則揚言挑戰結果。根據巴西多項民調，魯拉在各項投票意向調查中領先。（看完整報導）

布吉納法索8個月兩度政變 軍事強人總統遭推翻

台灣在西非的前邦交國布吉納法索陸軍上尉卓爾9月30日晚間透過國家電視台發表聲明說，他已推翻軍事強人總統達米巴，並解散了政府。這是布吉納法索8個多月內的第2次政變。卓爾表示，由於達米巴無法處理日益惡化的伊斯蘭主義者叛亂形勢，今年1月幫助他取得政權的一群官員決定推翻這位領導人。達米巴今年1月也以類似的理由推翻前總統卡波雷。非洲北部沙赫爾地區許多地方正對抗日益猖獗的聖戰主義叛亂活動，這種暴亂情勢導致馬利、幾內亞和查德等國自2020年以來連連爆發政變。（看完整報導）

尼加拉瓜指控「干預」 與荷蘭斷交、拒美大使入境

尼加拉瓜政府9月30日指控荷蘭採取「干涉主義」，宣布與荷蘭斷交。數小時前，尼國才剛表示，美國新任命的大使羅德里格斯持「干預」態度，不會准許他入境。荷蘭先前表示不再替尼國一所醫院的興建工程出資；羅德里格斯則是因為在美國參議院聽證會上「有失尊重」的言論，引發尼國政府不滿。另外根據當地媒體報導和外交消息人士的說法，尼加拉瓜政府9月28日在未說明理由的情況下，要歐洲聯盟大使穆什海特離境。（看完整報導）

中共國慶 林志玲楊丞琳等台灣藝人轉發「我愛你中國」

中共建政在1日滿73週年，官媒央視新聞凌晨0時在微博發文祝賀「國慶」，並附上「我愛你中國」的圖片，歐陽娜娜、楊丞琳等多名台灣藝人相繼轉發圖文，表態「祝福祖國繁榮昌盛」，不過並非所有到中國大陸發展的台灣藝人都表態。而林志玲的轉發在微博文章討論串引起一些議論，顯示在大陸發展藝人在政治立場面臨的為難。（看完整報導）

日本職業摔角傳奇豬木病逝 享壽79歲

日本放送協會報導，一直以來引領日本職業摔角界、也曾經擔任國會議員的日本前職業摔角選手安東尼奧．豬木（本名豬木寬至），1日上午因心臟衰竭離世，享壽79歲。豬木以職業摔角手出道後跟同為力道山弟子的巨人馬場（本名馬場正平），被譽為日本職業摔角界雙雄，也曾在台灣造成轟動。身高208公分的馬場在1991年病逝，享年61歲。（看完整報導）

白晝之夜北藝拉序幕 士林大戲院人人是主角

夜談與展演活動2022台北白晝之夜1日晚間6時起在士林登場，今年主題為「士林大戲院」，選在正式亮相不久的台北表演藝術中心開幕，4大展區除了北藝，還有士林夜市、士林官邸公園和台北科學藝術園區，超過95組展演作品，讓民眾12小時體驗藝術不斷電的魅力。今年更首創現場X線上體驗方式，邀民眾走入展區並登入白晝之夜官方LINE帳號，透過網站讓作品觸動個人及群眾任務，並由群眾參與作品任務而形成的體驗大數據，創造出生成式藝術作品「眾願太陽」，在網站上散發白晝光芒。（看完整報導）