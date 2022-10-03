更多編輯台推薦新聞：
印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重
國際

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局
兩岸

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局

台灣爆哥劉昶亨勝韓國選手 跑跑卡丁車韓職聯賽首見外籍冠軍
運動

台灣爆哥劉昶亨勝韓國選手 跑跑卡丁車韓職聯賽首見外籍冠軍

特斯拉展現AI技術 人型機器人Optimus初亮相
科技

特斯拉展現AI技術 人型機器人Optimus初亮相

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

慶祝南迴鐵路營運30週年 台鐵發行紀念套票

2022/10/3 11:34（10/3 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
慶祝南迴鐵路營運30週年，台鐵局特別發行「南迴30便捷舒適」紀念套票供民眾典藏，此次套票最大亮點為南迴線首張橫式自強號名片式車票。（台鐵局台東站提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月3日
慶祝南迴鐵路營運30週年，台鐵局特別發行「南迴30便捷舒適」紀念套票供民眾典藏，此次套票最大亮點為南迴線首張橫式自強號名片式車票。（台鐵局台東站提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣3日電）慶祝南迴鐵路營運30週年，台鐵局特別發行「南迴30便捷舒適」紀念套票供民眾典藏，5日上午於台東站販售，預計發售1000套，每套新台幣200元，另有紀念戳章2款式供民眾蓋章留念。

交通部台灣鐵路管理局台東站今天發布新聞稿表示，此次套票最大亮點為南迴線首張橫式自強號名片式車票，是營運30年來首度為南迴線印製的橫式自強號名片式車票，由於非常稀有，值得珍藏紀念。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

南迴鐵路30年前通車營運，完成台灣環島鐵路的最後一哩路，2020年12月20日完成重要的鐵路電氣化工程，大幅縮短台東往來屏東間的行車時間；今年隨著新車陸續到位，台鐵局積極汰換柴油列車，並以最新編組投入南迴線營運，同時增開多班南半環列車，提供民眾舒適、便捷的交通服務。

紀念套票內含有1張橫式自強號名片式車票及2張名片式紀念月台票，每人每次限購5套；現場還備有南迴30紀念戳章2款式供民眾蓋章留念。（編輯：謝雅竹）1111003

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族