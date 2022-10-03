慶祝南迴鐵路營運30週年 台鐵發行紀念套票

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（中央社記者李先鳳台東縣3日電）慶祝南迴鐵路營運30週年，台鐵局特別發行「南迴30便捷舒適」紀念套票供民眾典藏，5日上午於台東站販售，預計發售1000套，每套新台幣200元，另有紀念戳章2款式供民眾蓋章留念。

交通部台灣鐵路管理局台東站今天發布新聞稿表示，此次套票最大亮點為南迴線首張橫式自強號名片式車票，是營運30年來首度為南迴線印製的橫式自強號名片式車票，由於非常稀有，值得珍藏紀念。

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南迴鐵路30年前通車營運，完成台灣環島鐵路的最後一哩路，2020年12月20日完成重要的鐵路電氣化工程，大幅縮短台東往來屏東間的行車時間；今年隨著新車陸續到位，台鐵局積極汰換柴油列車，並以最新編組投入南迴線營運，同時增開多班南半環列車，提供民眾舒適、便捷的交通服務。

紀念套票內含有1張橫式自強號名片式車票及2張名片式紀念月台票，每人每次限購5套；現場還備有南迴30紀念戳章2款式供民眾蓋章留念。（編輯：謝雅竹）1111003