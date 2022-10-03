彰化水五金產業聚落政策環評 環團盼增遷廠誘因

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（中央社記者張雄風台北3日電）為解決農地工廠問題，彰化縣政府提出水五金田園生產聚落政策環評。環委建議加強說明聚落內各區劃設範圍，強化污染減輕措施；環團表示應增遷廠誘因，並避免炒地皮情況發生。

行政院環境保護署今天召開「擬定彰化水五金田園生產聚落特定區計畫政策評估說明書」專案小組意見徵詢會議。

此案為彰化縣政府依國土計畫所提的政策環評。彰縣府表示，頂番婆聚落自光復後發展五金產業，至今已成為全台灣重要的水五金產業聚落，年產值約新台幣500億元，就業人數超過3000人。

然而，彰縣府指出，其設立工廠的土地將近80%位於非都市土地的一般農業區，對當地農作、生活環境造成相當衝擊；為此，規劃此區範圍約784.66公頃，依據彰北未登工廠群聚聚落，提供示範產業用地與未登工廠輔導。

雖然環評委員審查政策環評並無准駁權，但環委仍提供10餘點意見供彰縣府參考。最主要在「田園生產聚落」的界定方式並不明確，應說明「田園生活核心及產業專用區」劃設範圍、劃設比例及區位適宜性，以及「次優先發展區」、「未開發區域」發展與管制期程；另建議評估將既有零星工業區調整至與產業專用區相鄰位置。

環委也擔心，此計畫土地使用規劃可能造成排擠效應影響務農人口，應擬相關配套措施妥為規劃；當地過去曾發生規模7.1的地震，應加強計畫區內地質安全、土壤液化潛勢分析與因應措施。

至於進駐產業，環委認為界定應規劃引進低污染進駐產業，建立總量管控機制，將用水、用電需求及可能衍生的空氣污染物、廢（污）水、廢棄物等排放及噪音、振動對環境的衝擊與因應措施納入考量；高污染產業需強制遷移至彰濱工業區的工廠數量、時程規劃及相關配套措施。

地球公民基金會台北辦公室主任吳沅諭告訴中央社記者，對於地方政府有心處理農地工廠仍給予肯定，但此案仍有許多配套措施未完善。

吳沅諭指出，彰化縣政府目前朝北工業、南農業的方向進行，但現在的遷廠策略並不完善，農地工廠遷移需要誘因，如讓未登記工廠能優先購買、或給予折扣優惠。

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吳沅諭進一步舉例，之前曾於鹿港地區進行田野調查，發現近期已有16家新建的廠房，但其實是沒有加工事實的工廠，可能就是為了未來炒地皮而準備的空廠房；彰化縣政府因人力不足，對於違章工廠查處速度慢，在推力不足、吸引力也不夠的情況下，反而減低工廠進駐意願。

另外，吳沅諭也擔心，此地區土地未來規劃可能會為土地所有權人所持有，若發生污染超標情事，是否能有公權力介入。（編輯：管中維）1111003