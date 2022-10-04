2022台灣創新技術博覽會 讓風力場跟養殖業共生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022台灣創新技術博覽會13到15日將在台北世貿一館展出，4日舉行展前記者會宣傳，農委會科技處處長王仕賢（左2）指出，永續發展館以「減碳增匯」、「綠能科技」、「循環再生」3大主題呈現，以達成「淨零永續．韌性共生」的目標。中央社記者楊淑閔攝 111年11月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北4日電）「2022台灣創新技術博覽會」13到15日將在台北世貿一館展出。農委會今天表示，統籌5部會、7機關辦理永續發展館也將參展，共47項技術展出，包含可讓離岸風場跟養殖藻貝類共生。

行政院農業委員會統籌5部會、7機關，今天在世貿一館辦理「2022台灣創新技術博覽會-永續發展館」展前記者會，做出以上發布。此展除了13到15日有實體展出，11到20日同步線上展出，國內外共約440家、1200個技術參展，計有未來科技、永續發展、創新領航3個館，農委會負責其中的永續發展館。

農委會科技處處長王仕賢指出，永續發展館以「減碳增匯」、「綠能科技」、「循環再生」三大主題呈現，以達成「淨零永續．韌性共生」的目標。

他並說，農委會水產試驗所已經投入人工藻場的建置研究與應用，成功開發中國半葉馬尾藻及粉葉馬尾藻2種藻苗繩與藻磚的附苗與育苗技術，透過模擬離岸風場海域表層和底層環境，掌握快速建置人工藻場的關鍵技術，有助於改善劣化的海洋生物棲地，並因藻體生長會吸收大量二氧化碳，未來可望在海洋碳匯上有貢獻。

農委會水試所所長陳君如坦言，相關測試有遭到破壞情況，還需要跟民眾溝通，以及因為此技術要在實務上推行，還要處理跨領域整合議題，有賴立法規範。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

進行此技術試驗的水試所副研究員藍揚麒告訴中央社記者說，已在苗栗、彰化兩處進行，試驗顯示單體牡蠣的生長可更快速，因為是整日泡在海水中，沒有退潮，隨時可以進食。

另外，王仕賢說，還有一項檢測生菌數的新技術研發已成熟，可大幅縮短檢驗時間。水試所副所長張錦宜說，傳統方式要2到3天，此技術2到8小時即可完成，可運用在養殖業、游泳池等多領域。（編輯：陳政偉）1111004