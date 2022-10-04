早安世界》COVID-19與流感雙重感染 鼻塞發燒等5症狀明顯
COVID-19與流感雙重感染 鼻塞發燒等5症狀明顯
3日新增3萬3377例COVID-19本土個案，包括中重症74例，其中38人死亡。中央流行疫情指揮中心公布，經專家會議決議，放寬重複感染定義，從原本自發病日或採檢日的1至3個月內下修為14天以上，如果符合症狀惡化、PCR或快篩陽性等2大條件可通報為重複感染。秋冬流感季來臨，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，國外研究顯示，COVID-19、流感雙重感染者鼻塞、咳嗽、發燒、頭痛和肌肉痠痛等5種輕症症狀會比較明顯。（看完整報導）
北部明起降溫有雨 雙十節低溫探21度
中央氣象局3日表示，4日全台各地天氣仍是晴到多雲，雙北及嘉義市可能出現攝氏36度以上高溫，但從5日起這種秋老虎天氣將隨著東北季風增強而結束，北部降溫有雨，高溫僅約25至27度。到了10日雙十節當天，預測將有另一波東北季風，北部低溫下探21度，桃園以北及東半部地區將有局部短暫雨。（看完整報導）
為原始人類做基因定序 瑞典遺傳學家帕博獲諾貝爾醫學獎
瑞典遺傳學家帕博獲得2022年諾貝爾醫學獎，他透過開創性研究完成看似不可能的創舉，為現代人類已滅絕的遠古表親尼安德塔人進行基因組定序，也因為發現原始人類丹尼索瓦人而引起轟動。重要的是，帕博發現，在人類先祖大約70萬年前遷出非洲後，這些現今已滅絕的原始人類及智人之間發生基因轉移，古老基因轉移至現代人類，與今日人類生理情況有相關性，例如影響人類免疫系統對感染的反應。帕博是已故瑞典生化學家柏格斯川的非婚生兒子，柏格斯川生前也曾獲頒諾貝爾醫學獎。（看完整報導）
確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
焦慮是長新冠的常見後遺症，陽明交通大學與台北市立聯合醫院透過動物模式的研究發現，可能是Fkbp5基因未發揮作用，導致COVID-19比一般感冒更易有此後遺症。研究團隊以小鼠模擬發炎反應，發現Fkbp5基因剔除小鼠，在身體發炎反應康復初期，雖已緩解不適症狀，卻仍呈現類似焦慮的行為。（看完整報導）
台灣安全受重視 美外交國防高層出席雙邊國防工業會談
美台國防工業會議2日在維吉尼亞州的里契蒙市登場，台灣方面由國防部副部長王信龍率團出席，美方派出國務院政軍局區域安全及軍備轉移辦公室主任克雷希、國防部印太安全事務首席副助理部長羅耶爾與會並發表演說。這是會議舉辦20年來美方首次派國務院政軍局官員出席並致詞，且克雷希辦公室就是負責處理美台軍售，顯示在中國加大挑釁與俄烏戰爭的情勢下，台灣安全越來越受華府重視。（看完整報導）
9月PMI及NMI雙跌 中經院：台灣經濟發展仰賴內需
智庫中華經濟研究院公布的數據顯示，9月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）與未季調的非製造業經理人指數（NMI）雙雙下滑。中經院直言，台灣景氣趨緩，且中長期國際不確定因素，也讓廠商心存疑慮，中經院副院長王健全表示，接下來內需將成為支撐台灣經濟的重要引擎，希望大眾勇敢消費，「消費不是罪惡、是美德」。（看完整報導）
習近平展開第3任期之際 中國人口危機步步逼近
中國國家主席習近平即將在20大取得第3個領導人任期，但在政治舞台下，中國社會正發生更廣泛的變化。英國「金融時報」報導，人口學家預測，中國人口將自2022年開始萎縮，這將成為對中國未來產生深遠影響的關鍵轉捩點。儘管習近平顯然仍占據政治優勢地位，但他可以動用的經濟工具越來越受限於房地產崩盤、連續封城措施損害消費者信心，以及地方政府財源短缺等因素。（看完整報導）
英國新政府政策大轉彎 撤消高收入者減稅計劃
英國首相特斯拉領導的新政府上任不到一個月，便在壓力之下首次做出政策大轉彎。僅適用於高收入者的最高所得稅稅率取消不過10天，財政大臣夸騰3日便宣布放棄這一計劃，原因是債務驅動的預算引發市場動盪，且在生活成本危機期間推出這項稅改引發強烈批評。（看完整報導）
開戰以來烏南最大突破 烏克蘭傳在赫松州推進40公里
俄羅斯在烏克蘭南部赫松州扶植的官員證實，烏克蘭軍隊在當地有新的重大突破、收復第聶伯河西岸一些村落，一路挺進到杜德恰尼村附近；也就是說，烏軍在一天內向前推進多達40公里左右，這是俄烏戰爭2月24日爆發以來，烏克蘭在南部戰線的最大突破。莫斯科數天前才強行兼併赫松州，如今遭烏軍開闢第二重大前線逼迫棄守占領地。（看完整報導）
村上宗隆單季56轟 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄
日本職棒養樂多燕子隊22歲選手村上宗隆在連續13場比賽未開轟後，3日終於在本季最後一場例行賽敲出個人單季第56支全壘打，改寫王貞治在1964年創下的單季55轟日職本土球員紀錄。村上並以打擊率3成18、134個打點、56支全壘打勇奪中央聯盟打擊三冠王，成為日職史上締造這個打擊紀錄的最年輕球員。（看完整報導）
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