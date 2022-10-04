早安世界》COVID-19與流感雙重感染 鼻塞發燒等5症狀明顯

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中央流行疫情指揮中心3日宣布新增3萬3377例本土個案，中重症74例。圖為3日下午在連接台北市大同區與新北市三重區的台北橋上戴著口罩騎單車的民眾。中央社記者趙世勳攝 111年10月3日

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COVID-19與流感雙重感染 鼻塞發燒等5症狀明顯

3日新增3萬3377例COVID-19本土個案，包括中重症74例，其中38人死亡。中央流行疫情指揮中心公布，經專家會議決議，放寬重複感染定義，從原本自發病日或採檢日的1至3個月內下修為14天以上，如果符合症狀惡化、PCR或快篩陽性等2大條件可通報為重複感染。秋冬流感季來臨，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，國外研究顯示，COVID-19、流感雙重感染者鼻塞、咳嗽、發燒、頭痛和肌肉痠痛等5種輕症症狀會比較明顯。（看完整報導）

北部明起降溫有雨 雙十節低溫探21度

中央氣象局3日表示，4日全台各地天氣仍是晴到多雲，雙北及嘉義市可能出現攝氏36度以上高溫，但從5日起這種秋老虎天氣將隨著東北季風增強而結束，北部降溫有雨，高溫僅約25至27度。到了10日雙十節當天，預測將有另一波東北季風，北部低溫下探21度，桃園以北及東半部地區將有局部短暫雨。（看完整報導）

為原始人類做基因定序 瑞典遺傳學家帕博獲諾貝爾醫學獎

瑞典遺傳學家帕博獲得2022年諾貝爾醫學獎，他透過開創性研究完成看似不可能的創舉，為現代人類已滅絕的遠古表親尼安德塔人進行基因組定序，也因為發現原始人類丹尼索瓦人而引起轟動。重要的是，帕博發現，在人類先祖大約70萬年前遷出非洲後，這些現今已滅絕的原始人類及智人之間發生基因轉移，古老基因轉移至現代人類，與今日人類生理情況有相關性，例如影響人類免疫系統對感染的反應。帕博是已故瑞典生化學家柏格斯川的非婚生兒子，柏格斯川生前也曾獲頒諾貝爾醫學獎。（看完整報導）

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

焦慮是長新冠的常見後遺症，陽明交通大學與台北市立聯合醫院透過動物模式的研究發現，可能是Fkbp5基因未發揮作用，導致COVID-19比一般感冒更易有此後遺症。研究團隊以小鼠模擬發炎反應，發現Fkbp5基因剔除小鼠，在身體發炎反應康復初期，雖已緩解不適症狀，卻仍呈現類似焦慮的行為。（看完整報導）

台灣安全受重視 美外交國防高層出席雙邊國防工業會談

美台國防工業會議2日在維吉尼亞州的里契蒙市登場，台灣方面由國防部副部長王信龍率團出席，美方派出國務院政軍局區域安全及軍備轉移辦公室主任克雷希、國防部印太安全事務首席副助理部長羅耶爾與會並發表演說。這是會議舉辦20年來美方首次派國務院政軍局官員出席並致詞，且克雷希辦公室就是負責處理美台軍售，顯示在中國加大挑釁與俄烏戰爭的情勢下，台灣安全越來越受華府重視。（看完整報導）

9月PMI及NMI雙跌 中經院：台灣經濟發展仰賴內需

智庫中華經濟研究院公布的數據顯示，9月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）與未季調的非製造業經理人指數（NMI）雙雙下滑。中經院直言，台灣景氣趨緩，且中長期國際不確定因素，也讓廠商心存疑慮，中經院副院長王健全表示，接下來內需將成為支撐台灣經濟的重要引擎，希望大眾勇敢消費，「消費不是罪惡、是美德」。（看完整報導）

習近平展開第3任期之際 中國人口危機步步逼近

中國國家主席習近平即將在20大取得第3個領導人任期，但在政治舞台下，中國社會正發生更廣泛的變化。英國「金融時報」報導，人口學家預測，中國人口將自2022年開始萎縮，這將成為對中國未來產生深遠影響的關鍵轉捩點。儘管習近平顯然仍占據政治優勢地位，但他可以動用的經濟工具越來越受限於房地產崩盤、連續封城措施損害消費者信心，以及地方政府財源短缺等因素。（看完整報導）

英國新政府政策大轉彎 撤消高收入者減稅計劃

英國首相特斯拉領導的新政府上任不到一個月，便在壓力之下首次做出政策大轉彎。僅適用於高收入者的最高所得稅稅率取消不過10天，財政大臣夸騰3日便宣布放棄這一計劃，原因是債務驅動的預算引發市場動盪，且在生活成本危機期間推出這項稅改引發強烈批評。（看完整報導）

開戰以來烏南最大突破 烏克蘭傳在赫松州推進40公里

俄羅斯在烏克蘭南部赫松州扶植的官員證實，烏克蘭軍隊在當地有新的重大突破、收復第聶伯河西岸一些村落，一路挺進到杜德恰尼村附近；也就是說，烏軍在一天內向前推進多達40公里左右，這是俄烏戰爭2月24日爆發以來，烏克蘭在南部戰線的最大突破。莫斯科數天前才強行兼併赫松州，如今遭烏軍開闢第二重大前線逼迫棄守占領地。（看完整報導）

村上宗隆單季56轟 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄

日本職棒養樂多燕子隊22歲選手村上宗隆在連續13場比賽未開轟後，3日終於在本季最後一場例行賽敲出個人單季第56支全壘打，改寫王貞治在1964年創下的單季55轟日職本土球員紀錄。村上並以打擊率3成18、134個打點、56支全壘打勇奪中央聯盟打擊三冠王，成為日職史上締造這個打擊紀錄的最年輕球員。（看完整報導）