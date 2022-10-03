美台國防工業會議 拜登政府外交國防高層與會

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（中央社記者徐薇婷里契蒙2日專電）美台國防工業會議今天登場，美國國務院首次派政軍局官員出席致詞，國防部也派出主管印太事務的第2把交椅，顯示在中國加大挑釁、俄烏戰爭爆發下，台灣安全越來越受到華府重視。

第21屆美台國防工業會議2日至4日在維吉尼亞州里契蒙市（Richmond）舉行，由於台灣議題近來在華府受到高度重視，今年會議吸引超過170位產業界、智庫、泛政府機構代表報名參加，人數算相當多。

台灣方面今年由國防部副部長王信龍率團出席，美方則派出國務院政軍局區域安全及軍備轉移辦公室主任克雷希（Laura Cressey）、國防部印太安全事務首席副助理部長羅耶爾（Jedidiah Royal）與會並發表演說。

會議主辦人、美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）今天受訪表示，國務院過去多派亞太局官員與會，近10年也未在會議上發表演說，這是有史以來首次派國務院政軍局官員出席並致詞，且克雷希辦公室就是負責處理美台軍售。

韓儒伯指出，這是相當重要的表態，展現美方對台灣安全協助議題的重視，才不是只派官員出席聆聽，也透過致詞傳達美國行政部門覺得重要的事項。

如同以往，今年美台國防工業會議全程閉門。根據議程，羅耶爾預定於3日、會議第2天晚間發表晚餐談話，克雷希則計劃在4日上午發表閉幕演說；王信龍、國民黨駐美代表黃介正也預計在會中致詞。

本屆會議共有5場討論，主題包括借鏡俄烏戰爭經驗、台灣國防規畫與策略轉型、美台軍事訓練與合作、「第零階段」威嚇與韌性，以及區域對策。

韓儒伯表示，今年會議別具重要性，共軍近來在台灣周邊加大行動，對台發動「灰色地帶」侵擾，且在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後嚴重過度反應，在台灣周圍進行長達數天的封鎖情境演練。

針對本屆會議討論重點，韓儒伯指出，與會者預計會花部分時間分析台海威脅，但主要會聚焦在軍售相關議題，包括美國總統拜登（Joe Biden）政府對台軍售政策、台灣軍購政策、軍備交貨速度，以及美國國防產業如何協助支持美台政策等。

此外，韓儒伯說，會議也將討論美國國會目前在推動的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），特別是攸關台灣防衛部分，當中包含未來數年擬提供台灣65億美元（約新台幣2089億元）軍援、美台軍事訓練等重要條文。

「台灣政策法案」被視為繼1979年「台灣關係法」後，最全面重整美國對台政策的法案，主旨是在外交、軍事及經濟等多方面提升美台關係。

參院版法案9月14日高票通過參議院外委會，眾院版則由眾議院外委會首席議員麥考爾（Michael McCaul）9月28日領銜提出，兩版之間存在些許差異，主要為駐美代表處更名、美國在台協會（AIT）處長任命案須參議院同意等敏感性外交條文。

根據美國立法規則，參眾兩院須在本屆國會明年1月期滿前通過同樣版本法案，才能將提案遞交總統簽署後生效。（編輯：郭中翰）1111003