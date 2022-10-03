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9月PMI及NMI雙跌 中經院籲勇敢消費拚內需

2022/10/3 12:28
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（中央社記者潘姿羽台北3日電）中經院今天公布的9月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）與未季調的非製造業經理人指數（NMI）雙雙下滑，中經院直言，景氣趨緩，接下來內需是支撐經濟的重要引擎，希望大眾勇敢消費，「消費不是罪惡、是美德」。

9月經季調的PMI已經連續3個月緊縮，指數續跌2.3個百分點至44.9%，不過製造業未來6個月展望指數為28.3%，續處波段低點但未再探底，與8月持平。

中經院院長張傳章表示，國際需求趨緩，連帶影響台灣景氣擴張動能放緩，且中長期國際不確定因素，也讓廠商心存疑慮。

中經院副院長葉俊顯則說，全球主要央行持續升息，抑制需求面表現，台灣經濟結構以出口導向，自然受到影響；中共第20次全國代表大會16日將登場，廠商也特別關注相關動向，普遍認為20大過後，中國不論政策或經濟走向會更明朗。

去年台灣經濟成長率6.28%突破6%關卡，亮眼表現主要靠出口支撐，今年受到全球景氣下行影響，台灣成長動能跟著放緩。中經院副院長王健全表示，原本外界期待蘋果新機的拉貨效應，但目前看來，iPhone 14的訂單不如預期。

王健全直言，接下來應該努力拚內需，國人要改變觀念，以前覺得節儉是美德，現在若要讓經濟保持動能，必須意識到「消費不是罪惡、是美德」。

9月NMI指數續跌1.6個百分點至52.2%，不過已經連續3個月呈現擴張，中經院助研究員陳馨蕙表示，住宿餐飲、飯店、旅遊等業者對於解封商機十分期待，展望相對樂觀。

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王健全則提醒，10月國境解封，國人悶了很久，可能會有大批出國潮，政府要有配套，避免出國潮排擠國旅動能。

王健全進一步指出，台灣觀光資源有限，應該朝主題式觀光努力，如結合醫療、民俗，或是推動產業之旅，台灣半導體產業就非常具有特色，值得向外國人介紹；台灣永續供應協會理事長賴樹鑫則說，半導體廠有機密問題，難以開放參觀，但可規劃半導體如何與生活結合，有趣又有意義。（編輯：楊凱翔）1111003

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