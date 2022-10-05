教官退出校園 潘文忠：政策已執行多年不會改變

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（中央社記者陳至中台北5日電）國民黨籍立委呂玉玲今天質詢時，指教官退出校園政策會影響校園安全和藥物濫用防制。教育部長潘文忠則強調，教官退出校園是依據立法院的決議，政策已執行多年，不會改變。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會做業務概況報告，呂玉玲質詢時提到，教官逐步退出校園，目前學校改聘1600名「學務創新人力」，其中900人是由軍訓教官退役後轉任，可見教官在校園仍有一定作用。

呂玉玲提到，目前學生的藥物濫用情況嚴重，如果有黑道進到學校，受過軍事訓練的教官可以第一時間衝上前制服歹徒，其他校園人力則難以做到。她詢問教育部，教官退出校園政策有沒有可能轉變。

對此，教育部長潘文忠表示，教官退出校園是依據立法院於民國102年的附帶決議，教育部於106年開始就停止招考，現職教官則採「自然離退」方式，服務到最大年限，不會強迫提前退休。

潘文忠表示，教官對校園的努力和貢獻，各界都看得到，退休後以「學務創新人力」回聘，教育部也歡迎。但他說，「學務創新人力」更為多元，許多學校是聘用專業輔導人員。

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另外，國民黨籍立委鄭正鈐質詢時，問及「生生用平板」政策下，部分學校反映校園網路頻寬不足，老師不得不開自己的手機「熱點」給學生使用。潘文忠表示，頻寬依照各校規模不同，都有配套提升，目前各縣市的頻寬都還沒到上限，如果到達上限，也有機制可調整。

無黨籍立委黃國書質詢時，詢問國產石斑魚納入校園午餐食材的進度，擔心漁業署招標作業延後，學生到10月仍難以吃到。潘文忠強調，石斑魚是額外的一道菜，包含偏鄉學生在內，一定都會吃到，且不會用到家長繳交的費用。（編輯：張雅淨）1111005