慈大與花蓮豐濱產銷班合作 推動參與式共保系統

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）慈濟大學USR教學研究中心與花蓮豐濱雜糧產銷班合作，推動東部第一個參與式共保系統（PGS），建立消費者、生產者及PGS平台，提供有機農產品，也將在地文化、人情推廣給消費者。

慈濟大學今天發布新聞資料指出，參與式共保系統是由國際有機運動聯盟（IFOAM）所建構有別於傳統認證的系統，立基於消費者、生產者以及PGS平台，建立共同願景、參與、透明度、信任、學習過程、分享六大原則，相較有機認證，更融合在地文化、人情味。

慈大指出，豐濱雜糧產銷班以產出印加果為主，過去是慈大「食在永續消費合作社」合作廠商之一，產銷班的產品東海岸印加果油是合作社明星商品。

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慈濟大學USR教學研究中心教授邱奕儒指出，USR教學研究中心與慈濟基金會共同執行產銷班推廣計畫，與花蓮豐濱雜糧產銷班成立PGS，取名為「東海岸PGS沙瑟拉」，沙瑟拉（saselal）是阿美語同心協力的意思，是參與式共保系統最重要的核心理念之一。

慈大指出，「東海岸PGS沙瑟拉」是東部第一、全台第3個參與式共保系統，現階段以產銷班成員為主，重現阿美族互助合作及共享的農業生產，未來發展成產地小旅行、文化體驗等多元產業，提供外地人體驗、學習與自然共存的生活方式。（編輯：陳仁華）1111005