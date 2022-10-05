屏東海生館企鵝寶寶誕生 飼育員直呼感動

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（中央社記者蔡孟妤屏東5日電）屏東海生館今天宣布迎來今年首批企鵝寶寶誕生，其中馬可羅尼企鵝更是睽違8年終於成功孵育出企鵝寶寶，讓飼育員直呼感動；海生館將於國慶連假舉辦科教活動，獨家曝光企鵝築巢畫面，讓民眾更了解企鵝。

屏東海生館今天發布新聞稿表示，屏東海生館共飼育4種企鵝，包含巴布亞企鵝、頰帶企鵝、阿德利企鵝、馬可羅尼企鵝；今年海生館首批企鵝寶寶誕生，其中馬可羅尼企鵝更是睽違8年終於成功孵育出企鵝寶寶。

海生館表示，往年馬可羅尼企鵝在孵育企鵝蛋時總是差一步未能成功，今年企鵝寶寶終於順利破殼而出，也讓負責照護的飼育員直呼感動。

每年從8月開始，屏東海生館企鵝進入繁殖季，企鵝們會開始忙碌築起巢穴準備迎接愛的結晶「企鵝蛋」，為了守護企鵝蛋，就需要準備鵝卵石堆出高高巢穴。

剛出生的小企鵝身上絨毛密度不足以保暖防水，會躲在爸媽腹部下方的孵卵斑取暖，大約30天後絨毛才有保暖效果。此外，小企鵝出生後，企鵝爸媽也會輪流覓食將反芻食物餵食給小企鵝。

海生館表示，民眾此時入館參觀，可看到企鵝缸後方一對對呈現站、臥姿勢的企鵝夫妻，仔細觀察腹部下方，就有機會看到企鵝寶寶的可愛身影。

海生館也推薦此時可參加夜宿海生館就寢極地水域，由於南極正值長日照期間，這時夜宿極地區更能好好觀察企鵝各種行為，和企鵝寶寶們相伴整晚。

國慶連假將至，海生館也將於8日至10日推出期間限定科教活動「企鵝的愛如巢水大作戰」，將獨家曝光企鵝築巢畫面，讓民眾透過影像紀錄的放映，了解企鵝築巢過程。

此外，屏東海生館期間限定「魟魚飛行日誌」活動持續至10日，民眾可把握機會前進館內三大展示館尋找魟魚身影，集點完成可獲得海生館特製禮物。（編輯：陳仁華）1111005