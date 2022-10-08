花東鐵路不通 台東縣府推接駁車接送10/10試營運

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918台東強震，台鐵玉里至富里間鐵路尚未搶通，台東縣政府媒合業者提供花蓮玉里站至台東的TTGO專車共乘接駁服務，10日試營運當天免費提供120名額。（台東縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年10月8日

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（中央社記者張祈台東縣8日電）918台東強震，台鐵玉里至富里間鐵路尚未搶通，台東縣政府媒合汽車業者，提供花蓮玉里站往返台東共乘接駁服務，10日試營運免費提供120名共乘接駁服務，即日起開放預約。

台東縣政府今天發布新聞稿指出，為了解決玉里至富里間鐵路斷線問題，預計12日正式啟動災後復原「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，因應國慶連假提前於10日試營運。

台東縣府指出，10日試營運當天，去返各一趟，每趟有10輛6人座TTGO專車免費接駁，去程11時40分從台東轉運站出發，下午1時30分到玉里站，可轉搭台鐵421車次往台北；搭乘台鐵南下422車次，下午2時8分抵達玉里站後，可搭乘TTGO專車至台東轉運站。

台東縣府指出，10日試營運搭乘名額，即日起開放網路預約至9日晚間6時，9日晚間9時發送成功預約簡訊，若單趟預約人數超過60人，採抽籤方式。

台東縣府指出，TTGO花東溫馨接送預約媒合服務專案由縣府徵召民間車輛並結合企業資源，包含裕隆集團旗下公司、黑松企業以公益方式投入專車及物資，預計可完成近8萬趟、超過47萬人次的交通需求。

台東縣府指出，專車將於12日開放線上預約，14日正式接送啟程，乘客需於搭車前2日前完成線上預約，採媒合共乘方式，乘客到齊後就發車，可送至家中或指定地點，縣府補貼部分車資，民眾需自費部分車資，可現金或數位支付。

預約管道為官網https://ttgo.taitung.gov.tw/reserve/或Line群組「花東溫馨接送」。（編輯：黃世雅）1111008