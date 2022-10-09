台鐵員訓中心將走入歷史 參與北市都更

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台鐵位在北投的員工訓練中心使用逾50年，將走入歷史，並參與台北市都更，未來將由資產中心做整體開發，並視實際需求引進民間投資。

台鐵今天發布新聞稿表示，台鐵員訓中心於民國58年興建，60年啟用，使用迄今逾50年，一直是軌道專業人才訓練的搖籃，因設備已老舊，為增加訓練效能，將在富岡基地設立鐵道訓練學院，115年完工前，先將員工訓練中心移訓至樹林調車場新址。

台鐵指出，位於樹林的臨時員工訓練中心已完成整備，14日起逐步搬遷，並確保各項訓練不受影響。而北投員工訓練中心也將走入歷史。

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台鐵資產開發中心總經理鄭珮綺接受中央社記者訪問表示，北投員訓中心參與台北市的都更計畫，正討論土地回饋比例，未來仍將是特專區，並做整體開發，目前的構想是部分仍保留教育功能，也將視實際需求引進民間投資。

根據台鐵規劃，樹林的台鐵員訓中心新址實體課程容訓量可達194人，並可提供128人住宿空間，落實一間一衛浴，提升學員生活品質；預計未來每年可維持中、長期班55班，短期班73班，總訓練量可達6200人次，在富岡鐵道訓練學院完工前，確保訓練量能不中斷。（編輯：張雅淨）1111009