新北天際影展 搭長榮航空看優選紀錄片

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）為拓展新北得獎紀錄片國際能見度，新北市府在後疫情時期攜手長榮航空，獨家合作在機上娛樂系統推出「新北天際影展」，讓紀實影像創作在旅程中陪伴全球旅客翱翔天際。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來觀影模式改變，新北市府努力拓展各種放映管道，這次與長榮航空合作，在全航線航班機上娛樂系統推出雙語「新北天際影展」，讓全球旅客在飛機上欣賞台灣傑出導演作品，走進台灣的故事，看見台灣迷人之處，感受紀錄片「感動無所不在」的力量。

新北市政府新聞局今天新聞稿表示，「新北天際影展」精選過去11年來榮獲「新北市紀錄片獎」優選影片，每一季推出2部新北市紀錄片獎優選短片，以及1部國內院線紀實長片。

目前最新上架影片為張子祥、戴薇導演的「對摔」，拍攝馬祖島上一群年輕角力選手的故事；張緯誌「來去獼猴家作客」則是一部關於台灣獼猴的生態故事；另有導演梁皆得的生態紀錄長片「老鷹想飛」。

11月起有導演葉蔭龍的作品「傻子的夢想」，記述三峽陶藝家的故事；林音「我心有著山椒魚」跟著研究團隊上山探詢山椒魚生態因環境變化所遭遇生存困境；李建成「再會啦 白宮」，重現50年前在雲林水林鄉美軍營養工作站長達10年的戰後台美合作的歷史。

此外，新北市新聞局今年也再度和「波士頓台灣影展」合作，讓新北市優選紀錄片在疫情中仍能透過多元管道被看見。這項影展於10月1、2日舉行，以「裂縫與光」Crack & Light為主題，暢談生命中的影和光。

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選映的新北市紀錄片獎優選作品「通道」，講述乳牛獸醫師職業，以及在困境中為酪農業注入新的生命力，期盼為這個產業帶來新的曙光；「苦伶的臉譜」走進台灣歌仔戲現況，探詢傳統文化發展與保留並進契機；「老鷹之手」看見蓮藕產業逐漸消退，試圖回憶記憶中那片土地，找回心中那片土地的光。

相關訊息可上新北市紀錄片系列活動主題網站（https://www.doc.ntpc.gov.tw），或臉書搜尋「感動，無所不在！」。（編輯：孫承武）1111009