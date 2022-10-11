嬰幼兒按摩秘訣 舒緩染疫不適增進親密感

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弘光科技大學化妝品應用系副教授施珮緹11日到幼兒園和家長分享嬰幼兒按摩，除能舒緩孩子咳嗽、鼻塞等身體不適，還能增進親子關係。（弘光科大提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月11日

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）國內COVID-19疫情未息，流感又來勢洶洶，弘光科大化妝品應用系副教授施珮緹今天分享用按摩舒緩孩子咳嗽、鼻塞等症況，不讓孩子夜夜難眠，更能增進親密感。

弘光科大今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加上流感，許多孩子染病後咳不停，鼻塞導致呼吸困難，夜夜難眠，令家長苦惱。施珮緹分享長期精研按摩，疫情期間容易讓人煩躁、緊張，家長透過按摩放鬆，可增進親子關係，嬰幼兒按摩時間不用太長，即使是一分鐘也可以。

施珮緹指出，家長用雙手撫摸孩子身體跟肌膚親密接觸，讓孩子感受到輕柔撫觸，期間可對嬰幼兒說說話，搭配燈光、音樂、精油，讓親子間放鬆拉近距離。她提到，日前到幼兒園上課，3到5歲的孩童原本活潑好動，但是在家長按摩時，孩子感到舒服、溫暖，立刻變得安靜，相當神奇。

施珮緹使用10CC的基底油，加入橙花、岩蘭草、薰衣草、甜橙等精油，家長先擦在身上放鬆，接著再幫孩子按摩，過程中，孩子也能聞到精油的香氣。操作時不需要用力，家長要先放鬆身心，如果父母太緊張，小孩也會跟著感受到緊張氛圍。

幫孩子按摩時，可以從拍背開始，沿著脊髓上下滑動能放鬆身體，也能刺激血液循環。施珮緹表示，小孩子容易脹氣，因此，接著能幫孩子按摩腹部，接下來腿部、胸部、臉部。

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萬一孩子鼻子不通，可以沿著鼻翼兩側上下按摩，呼吸不順暢，可以拍背、按摩胸前，輕輕的滑動就好，孩子不容易入睡，則可以順著眉毛從在眉頭滑到眉尾，重複的輕輕的滑動按摩。

施珮緹提醒，幫嬰幼兒、孩童按摩時要注意，飯後1至2小時內不宜，3歲以下孩童不建議直接使用精油，在孩子打完預防針10天內也不要按摩。最好在孩子睡覺前進行，長時間固定時間操作，會讓小孩每天期待按摩的時間到來，進而養成固定時間去睡覺好習慣。（編輯：卞金峰）1111011