桃捷棕線環評案過關 確保植栽存活率達80%以上

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（中央社記者張雄風台北12日電）桃園捷運棕線今天於環評大會中進行審查。環委在釐清斷層相關影響及保護對策，並確保植栽存活率能達80%以上後，同意本案補充修正後通過大會審查。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第429次會議，審查「桃園都會區大眾捷運系統棕線（桃園－龜山－迴龍段）環境影響說明書」。

開發單位桃園市政府表示，本案計畫路線全長約11.4公里，預計規劃7座車站，BRH01至BRH05為地下車站，BRH06至BRH07為高架車站；BRH01站可與台鐵桃園站、捷運綠線G07透過連通動線銜接轉乘，BRH07站與萬大線LG21站共站，並與新莊線透過連通動線銜接轉乘。

本案去年11月進行第一次初審會議，最初規劃8座車站（5座為地下型式、3座高架型式）。環評委員指出原BRH06車站附近維修機廠預定地為山坡地砂石場與預拌混凝土廠，有很大的高低落差，且鄰近新莊斷層，並不適合設置維修機廠；今年6月開發單位修正原案再送環保署審查，將環委評估不適合開發的原BRH06車站刪除，改為現行規劃的7座車站。

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至於環委關心的新莊斷層調查及邊坡影響評估，開發單位指出，斷層部分，透過斷層調查排鑽及地質專業技師判讀，並已研擬其對捷運影響減輕及保護對策；針對計畫沿線遭遇到2處山崩與地滑地質敏感區，工程維持地質敏感區原地貌不開發，且已進行修復工程、擋土設施等。

環評委員今天表示，在報告中提到植栽移補植計畫存活率為70%，希望能提高為80%以上，開發單位回應遵照辦理。會議並未再多做討論，最後建議本案補充修正後通過。（編輯：張雅淨）1111012