校園防疫新制13日上路 潘文忠盼學習回復日常

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教育部長潘文忠12日受訪表示，13日上路的防疫新制已經多次討論，除延續原有防疫措施，主要是針對自主防疫期間，將開放持2天內快篩陰性證明就能入班上課，盼藉此調整，讓學生學習回復日常。中央社記者陳至中攝 111年10月12日

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（中央社記者陳至中台北12日電）台灣COVID-19疫情持續，昨天學生單日確診增加9204人，但教育部長潘文忠今天說，本月13日防疫新制仍會上路，希望學習逐步回復日常，教育部也會持續提供學校快篩等防疫儲備物資。

教育部日前宣布10月13日防疫新制上路，師生同住家人或同寢室室友確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），打完3劑疫苗者，可採7天自主防疫（0+7），不足3劑則為3天居家隔離和4天自主防疫（3＋4）。自主防疫期間如無症狀，且有2日內快篩陰性證明，則可到校上班、上課。

潘文忠今天主持部務會報，會前接受媒體聯訪，被問及近日學生單日確診人數仍接近1萬人（10月11日統計增加9204人），各級學校因應明天上路的新制，是否已做好準備。

潘文忠表示，10月13日上路的新制，事情經過多次討論，除延續原來的防疫措施，主要是針對自主防疫期間，開放持2天內快篩陰性證明，就能入班上課。希望藉由這樣的調整，讓民眾的生活回復日常，學生學習也回復日常。

潘文忠提到，教育部從9月開學起，每週都提供80萬劑快篩試劑給全國各校，讓學校儲備量達到教職員工生人數的50%。師生發現身體不適或有呼吸道症狀，就能申請快篩、回家檢查。

潘文忠強調，會持續觀察新制實施情形，配合中央流行疫情指揮中心的政策，作為後續滾動修正的參考。

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